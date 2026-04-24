24 abr. 2026
Cerro Porteño

Gatito Fernández, titular en Cerro Porteño

Ariel Holan mete mano en el equipo y prepara sorpresas para el partido de este viernes ante Ameliano.

Abril 24, 2026 12:13 p. m.
ggattip.jpg

Roberto Fernández vuelve al arco azulgrana.

Foto: Prensa Cerro Porteño.

Cerro Porteño se prepara para un vital compromiso: este viernes ante Sportivo Ameliano desde las 20:00 horas en La Nueva Olla por la fecha 18 del Torneo Apertura 2026.

Para dicho compromiso, el entrenador argentino Ariel Holan prepara variantes en el onceno, algunas obligadas, otras por decisión técnica.

En el arco reaparecerá Roberto Junior Fernández en lugar de Alexis Martín Arias. Gatito vuelve a jugar después de aquella dura derrota ante Rubio Ñu en La Arboleda.

Otros cambios: Lucas Quintana por Abel Luciatti; Wilder Viera por Fabrizio Peralta; Mateo Klimowicz por Franco y Juan Manuel Iturbe por Jonatan Torres.

Pasando en limpio, el onceno azulgrana sería con: Gatito; Gustavo Velázquez, Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Cecilio Domínguez, Morel, Viera y Klimowicz; Iturbe y Pablo Vegetti.

FBL-PAR-OLIMPIA-CERROPORTENO-FANS
“Deben ser echados de por vida”
Luis Pettengill, ex presidente de Cerro Porteño, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), analizó lo que dejó el inconcluso clásico entre Olimpia y Cerro Porteño, que fue suspendido al minuto 30 por hechos de violencia originados en el sector Norte del Defensores del Chaco.
Abril 21, 2026 07:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño peleará “por esos tres puntos”
El vicepresidente de Cerro Porteño, Luis Ortega, sostuvo que el club va a pelear “por esos tres puntos”. Además calificó el control policial de malo y repudió los hechos de violencia por parte de hinchas azulgranas.
Abril 20, 2026 01:00 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-19 at 8.50.27 PM.jpeg
Palo de Cerro Porteño para Olimpia
Blas Reguera habló en conferencia de prensa y tiró una crítica a Olimpia por preocuparse por los puntos y no por la seguridad de las personas.
Abril 19, 2026 08:49 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-19 at 6.55.38 PM.jpeg
Contundente posición del vicepresidente azulgrana
Luis Ortega, vicepresidente de Cerro, fue contundente y dijo que tomarán las medidas al alcance para castigar a los hinchas violentos.
Abril 19, 2026 07:03 p. m.
 · 
Redacción D10
DDU_0970_49805143.jpg
Otra vez la barra de Cerro Porteño
La barra organizada de Cerro Porteño volvió a agregar un nuevo antecedente perjudicial a su historial.
Abril 19, 2026 06:45 p. m.
 · 
Redacción D10
pablo vegetti.jpg
Pablo Vegetti calentó el clásico con una publicación que se hizo viral
VIDEO. El delantero de Cerro Porteño, Pablo Vegetti, calentó la previa del superclásico contra Olimpia con una llamativa publicación.
Abril 19, 2026 03:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más