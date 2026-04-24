Gatito Fernández, titular en Cerro Porteño

Cerro Porteño se prepara para un vital compromiso: este viernes ante Sportivo Ameliano desde las 20:00 horas en La Nueva Olla por la fecha 18 del Torneo Apertura 2026.
Para dicho compromiso, el entrenador argentino Ariel Holan prepara variantes en el onceno, algunas obligadas, otras por decisión técnica.
En el arco reaparecerá Roberto Junior Fernández en lugar de Alexis Martín Arias. Gatito vuelve a jugar después de aquella dura derrota ante Rubio Ñu en La Arboleda.
Otros cambios: Lucas Quintana por Abel Luciatti; Wilder Viera por Fabrizio Peralta; Mateo Klimowicz por Franco y Juan Manuel Iturbe por Jonatan Torres.
Pasando en limpio, el onceno azulgrana sería con: Gatito; Gustavo Velázquez, Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Cecilio Domínguez, Morel, Viera y Klimowicz; Iturbe y Pablo Vegetti.