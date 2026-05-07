Olimpia impone jerarquía con gran triunfo en la Sudamericana

Olimpia recupera terreno en la Copa Sudamericana, al conseguir una victoria clave (1-2) en condición de visitante ante el Barracas Central en Buenos Aires, en un juego peleado de principio a fin, pero cumpliendo con la vieja premisa “copera” de imponer jerarquía.

El Franjeado hizo el gasto del partido y recién sobre el final pudo alcanzar el premio mayor, ya que de entrada, en el mejor momento fue sorprendido en un acción de pelota parada, momento en donde desnudó grietas en la contención, que por momentos se evidenció cuando el rival apostó por el contragolpe.

Más allá de la diferencia, Olimpia no renunció a apostar por ser un equipo intenso y amplio, apostando por el juego asociado por banda y basculando en ataque, fórmula que resultó para encontrar la igualdad en un momento clave con el gol de Fernando Cardozo.

En la complementaria, el tener la iniciativa se reflejó en el bajón físico que presentó el Decano, principalmente tras la hora de partido, momento en donde las variantes fueron acertadas ya que Olimpia no dejó de insistir, ya sin ser prolijo, pero con determinación para marcar la diferencia por la calidad individual de Alex Franco.

El Franjeado se reacomoda en la competencia, para afrontar dos juegos claves en condición de local, con la ventaja de que cumpliendo la lógica, se asegura el pase a los octavos final.

Posiciones: Vasco Da Gama 7 puntos, Olimpia 7, Audax Italiano 4 y Barracas Central 3.

Próximo juego, miércoles 20 de mayo: Olimpia vs. Vasco Da Gama (Defensores del Chaco).