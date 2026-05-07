06 may. 2026
Copa Sudamericana

Olimpia impone jerarquía con gran triunfo en la Sudamericana

El Franjeado derrotó por 2-1 a Barracas Central, para acomodarse en la clasificación, serie que definirá con dos juegos en condición de local.

Mayo 06, 2026 11:10 p. m. • 
Por Guillermo Areco
FBL-SUDAMERICANA-BARRACAS-OLIMPIA

Olimpia ganó sobre el final y apunta a los octavos en la Sudamericana.

JUAN MABROMATA/AFP

Olimpia recupera terreno en la Copa Sudamericana, al conseguir una victoria clave (1-2) en condición de visitante ante el Barracas Central en Buenos Aires, en un juego peleado de principio a fin, pero cumpliendo con la vieja premisa “copera” de imponer jerarquía.

El Franjeado hizo el gasto del partido y recién sobre el final pudo alcanzar el premio mayor, ya que de entrada, en el mejor momento fue sorprendido en un acción de pelota parada, momento en donde desnudó grietas en la contención, que por momentos se evidenció cuando el rival apostó por el contragolpe.

Más allá de la diferencia, Olimpia no renunció a apostar por ser un equipo intenso y amplio, apostando por el juego asociado por banda y basculando en ataque, fórmula que resultó para encontrar la igualdad en un momento clave con el gol de Fernando Cardozo.

En la complementaria, el tener la iniciativa se reflejó en el bajón físico que presentó el Decano, principalmente tras la hora de partido, momento en donde las variantes fueron acertadas ya que Olimpia no dejó de insistir, ya sin ser prolijo, pero con determinación para marcar la diferencia por la calidad individual de Alex Franco.

El Franjeado se reacomoda en la competencia, para afrontar dos juegos claves en condición de local, con la ventaja de que cumpliendo la lógica, se asegura el pase a los octavos final.

Posiciones: Vasco Da Gama 7 puntos, Olimpia 7, Audax Italiano 4 y Barracas Central 3.

Próximo juego, miércoles 20 de mayo: Olimpia vs. Vasco Da Gama (Defensores del Chaco).

Copa Sudamericana Olimpia Barracas Central
Guillermo Areco
Más contenido de esta sección
HHmAa6nXoAYl9I1.jpeg
Copa Sudamericana
Marcelo Pérez marca un tanto en el empate frente a Mineiro
VIDEO. Atlético Mineiro empató 2-2 este martes ante el uruguayo Juventud, que peleó hasta el final y logró la igualada en el tramo final del partido, en la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana.
Mayo 06, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
HHmdvwWWkAQOhAn.jpeg
Copa Sudamericana
San Lorenzo empata en su visita al Cuenca y es líder del Grupo D
San Lorenzo empató este martes 0-0 en su visita al Deportivo Cuenca y con 6 puntos lidera el Grupo D de la Copa Sudamericana al término de la cuarta fecha.
Mayo 06, 2026 06:59 a. m.
 · 
Redacción D10
20260505_233829.jpg
Copa Sudamericana
Recoleta salva el invicto y sueña con la clasificación
Recoleta salvó el invicto en la Conmebol Sudamericana ante el Santos de Neymar y sigue soñando con la clasificación.
Mayo 05, 2026 11:40 p. m.
 · 
Redacción D10
20260505_222117.jpg
Copa Sudamericana
Neymar se hizo sentir en Pedro Juan Caballero
El astro brasileño Neymar anotó el gol con el cual el Santos derrota parcialmente a Recoleta en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.
Mayo 05, 2026 10:22 p. m.
 · 
Redacción D10
RECOLETA VS SANTOS.png
Copa Sudamericana
Recoleta vs. Santos: Paso a paso
Recoleta recibe al Santos de Neymar a partir de las 21:30 en el estadio Río Parapití por la fecha 4 del Grupo D de la Conmebol Sudamericana.
Mayo 05, 2026 08:58 p. m.
 · 
Redacción D10
ssantos.jfif
Copa Sudamericana
Emotivo video del Santos sobre su estadía en Paraguay
VIDEO. Más que fútbol: el video del Santos de Brasil que conecta con la vida cotidiana en Paraguay.
Mayo 05, 2026 01:27 p. m.
Carga Más