10 abr. 2026
Torneo Apertura

Y un día ganó el Santo

San Lorenzo rompió con su maleficio y logró su primer triunfo en el Apertura a costa de Guaraní.

Abril 10, 2026 10:31 p. m. • 
Por Redacción D10
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Jugadores de San Lorenzo celebran un gol.

Foto: Gentileza APF

El Sportivo San Lorenzo dio la nota este viernes y logró su primera victoria en el Torneo Apertura a costa de Guaraní, al que venció por mínima diferencia 1-0 en la continuidad de la fecha 16 del certamen.

Enel Gunther Vogel, el equipo de Julio César Cáceres debió esperar hasta el minuto 72 para hacer el gol de la victoria, sacando provecho del desespero de los visitantes.

En una de las arremetidas, escasas por cierto en el complemento, el central no fue tomado de manera efectiva en una ejecución de un tiro libre y desvió justo el centro de Héctor Villamayor para darle un cachetazo al Aborigen.

Resistió con orden la réplica del Aurinegro, que no tuvo en ningún momento vuelo futbolístico en su visita a la Ciudad Universitaria. La mejor opción sucedió en el primer tiempo, pero Luis Franco y el travesaño negaron el gol de Guaraní.

El conjunto de Dos Bocas llegó como favorito a la casa del colero del campeonato, pero se retiró con las manos vacías, cortando las dos victorias seguidas de Leandro Romagnoli. Con este resultado, San Lorenzo acumuló 8 unidades, mientras que el Indio se quedó con 21 unidades.

Torneo Apertura San Lorenzo Guaraní
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