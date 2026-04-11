Luqueño vs. Recoleta, presagio de duro duelo

El Auriazul busca ganar luego de 9 presentaciones, en donde rescató tres empates, el último contra Ameliano por 2-2, y sufrió 6 derrotas, apuntando a festejar por primera vez bajo la conducción de Rodrigo López.

Sportivo Luqueño necesita imperiosamente volver a ganar, ya que se encuentra muy comprometido con el promedio, siendo su principal objetivo alejarse de la zona roja en este primer semestre.

Por parte del equipo funebrero, que en su última presentación rescató un empate como local ante San Lorenzo en la Copa Sudamericana, quiere prolongar su buen momento, ya que arriba al duelo luego de tumbar al Rayadito en la ronda anterior por el marcador 4-2.

Detalles del compromiso

Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 18:15.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Roberto Cañete y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Héctor Balbuena.

