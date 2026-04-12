Olimpia, por seguir afirmando su paso

Olimpia, único líder del Torneo Apertura 2026, tendrá acción esta tarde en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este contra Rubio Ñu, desde las 18:15, en la continuidad de la fecha 16 de la competencia doméstica.

El compromiso encuentra al equipo de Pablo Sánchez en un momento excelente de temporada, ya que viene de triunfar también en su presentación en la Copa Sudamericana, de visita en Santiago, contra el Audax.

Debido a esta situación y pensando en desafíos mayores, Vitamina guardará algunas figuras. La ausencia más destacada será la del capitán Richard Ortiz, quien será reservado para los duelos contra Barracas y Cerro Porteño.

El rival, en tanto, vive horas muy complicadas en el campeonato local. Viene de caer de forma estrepitosa en el clásico contra Trinidense (4-0), que supuso la renuncia de Gustavo Morínigo.

Detalles del partido:

Rubio Ñu vs. Olimpia

Estadio: Antonio Aranda.

Hora: 18:15.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Armoa

AVAR: Eduardo Britos.