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11 abr. 2026
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Luqueño vs. Recoleta: Paso a paso
Sportivo Luqueño recibe a Recoleta en la continuidad de la fecha 16 del torneo Apertura del fútbol paraguayo a partir de las 18:15.
Abril 11, 2026 05:36 p. m. •
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Luqueño y Recoleta se medirán en Itauguá.
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Torneo Apertura
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Torneo Apertura
2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
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El clásico de barrio cerrará la fecha 15
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Abril 06, 2026 08:55 a. m.
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