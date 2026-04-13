12 abr. 2026
Torneo Apertura

Libertad sigue sin levantar cabeza

Libertad no pudo en casa ante Sportivo Trinidense y sigue sin poder levantar cabeza en el torneo Apertura.

Abril 12, 2026 10:28 p. m. • 
Por Redacción D10
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Libertad empató ante Trinidense en el Apertura.

@CopadePrimera

Libertad y Sportivo Trinidense empataron 1-1 en el cierre de la fecha 16 del torneo Apertura, un resultado que acrecienta la crisis del gumarelo.

Pocas emociones en la primera parte, los goles se llegaron en el segundo tiempo. Jorge Recalde a los 49 minutos para Libertad y Fernando Romero de penal a los 70' para el Triki.

Con este empate, Libertad suma 21 puntos y se ubica séptimo en la tabla. Trinidense tiene 23 y se encuentra quinto en la tabla.

La próxima fecha, la decimoséptima del torneo Apertura, Libertad enfrentará a Rubio Ñu y Trinidense medirá a Sportivo San Lorenzo.

Libertad Trinidense Torneo Apertura
Redacción D10
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