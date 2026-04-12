Libertad, buscando elevar el nivel

El Gumarelo quiere elevar el nivel en el presente semestre, luego de quedar relegado de manera prematura de la lucha por el campeonato, habiendo tropezado de manera sucesiva ante Guaraní en la última fecha, y ante Universidad Central en su estreno en la Libertadores.

En tanto, el conjunto de Trinidad suma cinco compromisos sin conocer de derrotas, habiendo vencido en sus dos últimas presentaciones al líder Olimpia por 2-1, dejando sin invicto al torneo, y a su clásico barrial, Rubio Ñu, con goleada por 4-0, para acomodarse a mitad de clasificación, en la que ya tiene un importante colchón con relación al promedio.

El árbitro principal del compromiso será Juan Gabriel Benítez y será asistido por Carmelo Candia y Guido Miranda. En el VAR estará Carlos Paul Benítez.

Detalles del compromiso:

Libertad vs. Sportivo Trinidense

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:30

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Carlos Benítez.

AVAR: Milciades Saldívar.