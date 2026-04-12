12 abr. 2026
Torneo Apertura

Rubio Ñu vs. Olimpia: Paso a paso

El líder Olimpia visita a Rubio Ñu en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este a partir de las 18:15 por la fecha 16 del torneo Apertura.

Abril 12, 2026 03:47 p. m. • 
Por Redacción D10
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Rubio Ñu y Olimpia se medirán en Ciudad del Este.

Rubio Ñu Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
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