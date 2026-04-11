Luqueño vuelve a sonreír en el Apertura

Sportivo Luqueño tuvo que ver pasar 9 fechas para volver a ganar en el torneo Apertura. Fue triunfo 2-1 ante Recoleta en Itauguá.

El equipo de Rodrigo López se impuso al elenco funebrero con goles de Lautaro Comas y Axel Balbuena. Había empatado transitoriamente para Reco el futbolista Kevin Parzajuk.

Con esta victoria, Luqueño trepa al décimo lugar con 15 puntos. Recoleta se mantiene octavo con 19 unidades.

La próxima fecha, la decimoséptima del torneo Apertura, Luqueño visitará a Guaraní y Recoleta recibirá a 2 de Mayo.