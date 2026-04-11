11 abr. 2026
Torneo Apertura

Luqueño vuelve a sonreír en el Apertura

Sportivo Luqueño volvió a ganar en el Apertura luego de 9 fechas ante Recoleta por la fecha 16 del torneo Apertura.

Abril 11, 2026 08:23 p. m. • 
Por Redacción D10
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Sportivo Luqueño derrotó a Recoleta en Itauguá.

@CopadePrimera

Sportivo Luqueño tuvo que ver pasar 9 fechas para volver a ganar en el torneo Apertura. Fue triunfo 2-1 ante Recoleta en Itauguá.

El equipo de Rodrigo López se impuso al elenco funebrero con goles de Lautaro Comas y Axel Balbuena. Había empatado transitoriamente para Reco el futbolista Kevin Parzajuk.

Con esta victoria, Luqueño trepa al décimo lugar con 15 puntos. Recoleta se mantiene octavo con 19 unidades.

La próxima fecha, la decimoséptima del torneo Apertura, Luqueño visitará a Guaraní y Recoleta recibirá a 2 de Mayo.

Luqueño Torneo Apertura Recoleta
Redacción D10
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