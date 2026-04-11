11 abr. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño sin margen de error

Cerro Porteño mide a Nacional en condición de visitante en el Defensores del Chaco, a partir de las 20:30.

Abril 11, 2026 09:30 a. m. • 
Por Redacción D10
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Cecilio Domínguez será titular ante Nacional.

@CopadePrimera

Duelo clave para un equipo azulgrana que tuvo un tropiezo en su debut en la Libertadores y no tendrá a disposición a piezas claves en su equipo, producto de una paupérrima preparación física que desembocó en lesiones de jugadores importantes.

El entrenador Ariel Holan prepara un mix buscando elevar el nivel luego de la pobre exposición futbolística en Lima, con la derrota ante el Sporting Cristal por 1-0. En defensa está para reaparecer luego de mucho tiempo el argentino Abel Luciatti, cuestionado por sus constantes lesiones y su poco aporte desde su llegada al club.

Por su parte, Cecilio Domínguez, que fue expulsado de manera insólita en el certamen copero, se reencontrará con su gente, a la que pidió disculpas en redes sociales sin brindar declaración pospartido.

En frente estará el Albo, que presenta nueva conducción de la mano de Víctor Bernay, que retorna a la Academia tras su paso por Guaraní, con la misión de reencauzar el rumbo de un equipo que tuvo un buen arranque, pero que fue perdiendo fuerza con el correr de los partidos, hasta producir el cambio en la dirección técnica con la salida de Felipe Giménez, luego de la goleada ante Olimpia 3-0.

Detalles del compromiso:

Nacional vs. Cerro Porteño

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 20:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Derlis Benítez.

AVAR: Luis Onieva.

Cerro Porteño Torneo Apertura Nacional
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