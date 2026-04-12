Olimpia y otro paso fundamental rumbo al título

Olimpia fue ampliamente superior a un débil Rubio Ñu al cual derrotó 2-0 con doblete de Sebastián Ferreira y extendió a seis puntos su ventaja en la cima de la clasificación.

Los goles de Olimpia fueron convertidos por Sebastián Ferreira en dos oportunidades para que el equipo de Pablo Vitamina Sánchez obtenga tres puntos valiosos en Ciudad del Este.

El primer gol de Sebastián Ferreira fue convertido con gran jerarquía definiendo dentro del área tras un gran pase de Richard Sánchez a los 15 minutos de la primera parte.

El segundo gol se llegó de una manera jocosa. Claro penal cometido por Fernando Chapa Martínez. De la pena máxima se encargó Sebastián Ferreira que remató cruzado, cedió rebote el portero Franco Frágueda, Chapa Martínez despeja con tanta mala fortuna que el balón impacta en el rostro de Ferreira y va al fondo de la red para el 2-0 franjeado.

La fiesta se cerró de la mejor manera con un nuevo penal tapado por el portero de la Selección Paraguaya, Gastón Olveira, esta vez a Estiven Pérez. Fue en la última jugada pitado por el árbitro Derlis López a instancias del VAR.

Con esta victoria, Olimpia suma 39 puntos y le saca 6 de diferencia a su próximo rival, Cerro Porteño. Rubio Ñu se ubica noveno con 15 unidades. El próximo rival del equipo ñuense será Libertad.