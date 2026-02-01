01 feb. 2026
¿Qué pasa con Alexis Duarte en el Santos?

VIDEO. Interna fuerte en el Santos. El futuro de Alexis Duarte es incierto y Gabigol salió a romper el silencio.

Febrero 01, 2026 07:02 p. m.
sdbfsd.jpg

Alexis Duarte (i) junto a Gabigol en el Santos.

Según informaron medios brasileños, el Santos de Brasil le está buscando una salida al defensor paraguayo Alexis Duarte debido al bajo rendimiento.

Misma situación para Gustavo Caballero, que irá a préstamo al Portsmouth de la Segunda División de Inglaterra. Varios equipos están interesados en Pulpito para un préstamo.

El famoso delantero brasileño Gabigol, una de las estrellas del Santos, recién llegado, salió al paso de la situación del equipo y de los paraguayos.

“Todos tenemos que mejorar. Desde el presidente hasta el vestuario, Alexis Duarte y Caballero se fueron y son los menos culpables”, indicó.

“Pronto nos estarán maldiciendo a Neymar y a mí. Mientras nos vaya mal, a todos les irá mal. Tal como van las cosas, a todos les va mal. Aunque vengan Messi o Cristiano Ronaldo, seguirá siendo difícil para ellos. Tenemos que mejorar como equipo”, agregó Gabigol.

Santos viene de perder 2-0 ante São Paulo y la situación no es la mejor para el equipo de Neymar.

