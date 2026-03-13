13 mar. 2026
Copa Libertadores

Independiente Medellín se mete en fase de grupos

El argentino Francisco ‘el Polaco’ Fydriszewski anotó el gol con el que el Deportivo Independiente Medellín (DIM) se impuso este jueves por 2 a 1 al Juventud de las Piedras y clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores.

Marzo 13, 2026 06:55 a. m. • 
Por Redacción D10
HDQYNKLWQAErhFn.jpeg

El conjunto colombiano es el último clasificado a fase de grupos.

Foto: @Libertadores

En el juego de vuelta de la tercera fase de clasificación, disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín tras el 1-1 de la ida, los colombianos se llevaron la victoria con un gol del atacante Hayen Palacios y otro de Fydriszewski, mientras que el lateral Federico Barrandeguay anotó el 1-1 provisional para los uruguayos.

Los equipos se repartieron el dominio en el inicio del juego y los visitantes tuvieron la primera oportunidad al minuto nueve en una jugada en la que el atacante Agustín Alaniz recibió en el borde del área y sacó un remate que pasó cerca del palo derecho de la portería local, custodiada por el uruguayo Salvador Ichazo.

El Poderoso de la Montaña, que no encontraba su mejor fútbol, logró abrir el marcador cuando el atacante Fydriszewski lanzó un centro para que el extremo Palacios mandara el balón al fondo con un cabezazo, sin mayor oposición de la defensa, al minuto 14.

La respuesta, sin embargo, llegó muy pronto y al 25, en un tiro libre magistralmente cobrado por el lateral Barrandeguy, el Juventud de las Piedras consiguió el 1-1.

El partido estaba muy reñido, ninguno de los dos equipos lograba dominar ni someter a su rival, y las oportunidades se repartieron en ambas porterías.

La más clara llegó al cierre de la etapa inicial y fue para los uruguayos, en un remate de un tiro libre de costado del volante Pablo Lago que atajó Ichazo, pero en el rebote el lateral Emanuel Más disparó y el balón se estrelló en el palo.

En el segundo tiempo, los anfitriones salieron a buscar el segundo con todo y tuvieron la primera al 55 con un remate del atacante John Montaño, quien ingresó tras el descanso, que se estrelló en el palo derecho del veterano portero Sebastián Sosa.

El argentino Fydriszewski también tuvo una oportunidad de retomar la ventaja para su equipo en un mano a mano, pero el portero Sosa logró ahogar el grito de gol.

El Juventud de las Piedras respondió en la jugada siguiente en un contragolpe letal en el que atacante Alejo Cruz quedó mano a mano con Ichazo, pero no pudo vencer la resistencia de su compatriota.

El partido se mantenía reñido hasta el minuto 82 cuando el veterano lateral Frank Fabra mandó un centro, en un tiro de esquina, que cabeceó Fydriszewski para celebrar la clasificación de su equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el minuto 90 el centrocampista Ramiro Peralta, que había ingresado en el segundo tiempo, fue expulsado al minuto 90 por una agresión sobre el rival Halam Loboa.

Copa Libertadores Independiente Medellín Deportivo Juventud
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HC7VcRzWgAAvIKX.jpg
Copa Libertadores
Olimpia golea en su debut en la Libertadores Sub 20
Olimpia goleó este domingo por el marcador de 1-4 en su estreno en la Copa Libertadores Sub 20, que se desarrolla en tierras ecuatorianas.
Marzo 08, 2026 09:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Sub 20
Copa Libertadores
Arranca en Ecuador la Copa Libertadores Sub-20: Olimpia está en el Grupo B
El Flamengo brasileño iniciará desde este sábado en Quito la defensa de su título en la Copa Libertadores Sub-20, en la que buscará el tricampeonato frente a otros once clubes de Sudamérica, entre ellos el Nacional de Uruguay, campeón de la edición de 2018.
Marzo 06, 2026 03:09 p. m.
 · 
Redacción D10
HCsZxeNXkAAHw1Q.jpeg
Copa Libertadores
Medellín se lleva un empate de Montevideo y Juventud apuesta a repetir lo hecho
El Independiente Medellín colombiano y el Juventud uruguayo igualaron 1-1 este jueves en un partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores disputado en el Gran Parque Central de Montevideo.
Marzo 06, 2026 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
HCmuGMgbcAAkP0o.jpeg
Copa Libertadores
Sporting da un primer golpe a Carabobo
El Sporting Cristal peruano dio un primer golpe en la tercera ronda de clasificación de la Copa Libertadores, al imponerse 0-1 contra el venezolano Carabobo en el partido de ida, disputado este miércoles en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, en Venezuela.
Marzo 05, 2026 06:58 a. m.
 · 
Redacción D10
HCnTgqGXIAAjB4S.jpeg
Copa Libertadores
O’Higgins da un paso para alcanzar la fase de grupos
El O’Higgins chileno consiguió este miércoles un importante triunfo por 1-0 ante el Deportes Tolima colombiano, y tomó ventaja en la serie para buscar la próxima semana, de visita en Ibagué, la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Marzo 05, 2026 06:53 a. m.
 · 
Redacción D10
HCh0Dhma8AADWtN.jpeg
Copa Libertadores
Tito Villalba anota en el empate del Barcelona
El Barcelona y el Botafogo igualaron 1-1 este martes en el puerto de Guayaquil (suroeste), en el encuentro de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores de 2026.
Marzo 04, 2026 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más