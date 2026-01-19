19 ene. 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez: “Vamos a ser competitivos”

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, analizó la caída ante Boca Juniors y resaltó que serán competitivos jugando de la misma manera que lo hicieron ante el equipo argentino.

Enero 19, 2026 08:53 a. m. • 
Por Redacción D10
20260119_081823.jpg

Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia.

Olimpia cayó derrotado por 2-1 ante Boca Juniors en un amistoso disputado en San Nicolás, Argentina.

El entrenador franjeado Pablo Vitamina Sánchez brindó una conferencia de prensa luego del partido. “Mi mensaje para los muchachos fue que regresamos a Asunción muy contentos, por la prestación y las ganas de jugar siempre”, arrancó diciendo.

Vitamina valoró el calibre del rival para seguir creciendo. “Uno quiere jugar este tipo de partidos, es una gran medida para empezar entender para que estamos”, manifestó.

También advirtió que si siguen de esta manera darán que hablar. “De seguir de esta manera tenemos unas grandes garantías de que vamos a ser competitivos”, tiró.

Por último se refirió a los refuerzos que están por llegar. “El 9 está avanzado, es paraguayo”, reveló. Mientras que aguarda confirmación por Richard Sánchez. “Lo de él está muy bien, pero estoy esperando confirmación”, cerró.

Olimpia Pablo Sánchez Boca Juniors
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ngg.jpg
Olimpia
Un jugador de Olimpia va al fútbol argentino
Llegó como una gran figura y ahora se marcha cedido a préstamo al fútbol argentino.
Enero 18, 2026 05:40 p. m.
eerikl.jpg
Olimpia
Deja Olimpia para jugar en Guatemala
El jugador paraguayo tendrá un nuevo desafío en su carrera al fichar por un equipo centroamericano.
Enero 18, 2026 04:14 p. m.
20260118_091842.jpg
Olimpia
Boca Juniors vs. Olimpia, un duelo cargado de historia
Olimpia afronta su último amistoso de pretemporada enfrentando esta noche (21:00) a Boca Juniors en San Nicolás.
Enero 18, 2026 09:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Adrián Alcaraz.jpg
Olimpia
La increíble situación desperdiciada por Adrián Alcaraz
Adrián Alcaraz tuvo la inmejorable chance de abrir el marcador en el amistoso ante Colo Colo pero su definición no fue la mejor.
Enero 16, 2026 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
20260116_075855.jpg
Olimpia
Las palabras de Gastón Olveira tras el amistoso con Colo Colo
El portero uruguayo Gastón Olveira habló luego del amistoso ante Colo Colo de Chile por la Serie Río de la Plata dejando sus sensaciones.
Enero 16, 2026 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
oli.jfif
Olimpia
Olimpia cae en penales ante Colo Colo en amistoso
Olimpia cayó en penales ante Colo Colo tras empatar 0-0 en un entretenido amistoso por la Serie Río de la Plata.
Enero 15, 2026 11:09 p. m.
Carga Más