Vitamina Sánchez: “Vamos a ser competitivos”

Olimpia cayó derrotado por 2-1 ante Boca Juniors en un amistoso disputado en San Nicolás, Argentina.

El entrenador franjeado Pablo Vitamina Sánchez brindó una conferencia de prensa luego del partido. “Mi mensaje para los muchachos fue que regresamos a Asunción muy contentos, por la prestación y las ganas de jugar siempre”, arrancó diciendo.

Vitamina valoró el calibre del rival para seguir creciendo. “Uno quiere jugar este tipo de partidos, es una gran medida para empezar entender para que estamos”, manifestó.

También advirtió que si siguen de esta manera darán que hablar. “De seguir de esta manera tenemos unas grandes garantías de que vamos a ser competitivos”, tiró.

Por último se refirió a los refuerzos que están por llegar. “El 9 está avanzado, es paraguayo”, reveló. Mientras que aguarda confirmación por Richard Sánchez. “Lo de él está muy bien, pero estoy esperando confirmación”, cerró.