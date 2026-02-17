Vitamina Sánchez elabora el plan

Olimpia ya deja atrás lo que fue el empate sin goles ante Rubio Ñu en Sajonia y apunta a lo que será una nueva edición de la máxima fiesta del fútbol paraguayo, el superclásico ante Cerro Porteño, el sábado, en Barrio Obrero.

El plantel que dirige Pablo Vitamina Sánchez volvió a las actividades ayer por la tarde y volverá a entrenar hoy, desde las 08:00, en la Villa.

El estratega franjeado deberá rearmar su onceno atendiendo a que cuenta con bajas obligadas: el delantero Sebastián Ferreira, expulsado con roja directa el último partido, no estará disponible, al igual que el lateral Alan Rodríguez, que no completó el juego ante el Rubio por lesión.

Así las cosas, como mínimo Vitamina tiene dos cambios obligados, a lo que se pueden sumar variantes por decisión técnica.

El reemplazante de Ferreira sería Adrián Alcaraz, mientras que el sustituto de Rodríguez podría ser Aníbal Chalá o en todo caso Mateo Gamarra jugando por izquierda y en la zaga ingresa Bryan Bentaberry para hacer dupla con Juan Vera o Gustavo Vargas.

Son decisiones que deberá tomar Sánchez en el transcurso de la semana. En contrapartida, el que superó una molestia y está para volver al cuadro base e Iván Leguizamón.´También podría recuperar su lugar en mitad de cancha Juan Fernando Alfaro.

El probable onceno decano para el clásico podría ser con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Bryan Bentaberry y Mateo Gamarra; Alex Franco o Juan Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Iván Leguizamón y Adrián Alcaraz.

Hombre de clásicos

Si hay un jugador que sabe de clásicos, ese es Richard Ortiz.

El experimentado volante franjeado se prepara para afrontar su partido número 48 ante Cerro Porteño. Por lejos, el de más presencias en campamento franjeado.

De los 47 clásicos disputados, Richard suma 19 victorias, 17 empates y 11 derrotas, anotando 6 goles.

Ortiz también está cerca de las 500 presencias con la camiseta del Rey de Copas desde su debut el 23 de agosto del 2009.