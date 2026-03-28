28 mar. 2026
Torneo Apertura

Olimpia golea y se afianza cada vez más en la cima

Olimpia goleó por 4-1 al 2 de Mayo en Sajonia para continuar con firmeza y solidez en la cima del Torneo Apertura.

Marzo 28, 2026 08:28 p. m.
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Hugo Sandoval sale a festejar su gol para Olimpia ante el 2 de Mayo.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

En el estadio Defensores del Chaco, Olimpia goleó este sábado por 4 a 1 al Sportivo 2 de Mayo en juego correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

EL PARTIDO. Al Decano le costó acomodarse en cancha. El equipo de Eduardo Ledesma le planteó un juego incómodo, esperándole y saliendo rápido de contragolpe.

De hecho, el 2 de Mayo golpeó primero con un gol de Rodrigo Ruiz Díaz, pero el tanto fue invalidado por una mano en la jugada previa.

Ese fue un aviso para el Decano, que sobre el final de la primera fracción tuvo a su favor un penal que Adrián Alcaraz transformó por gol.

En la complementaria, Olimpia golpeó nuevamente a los 48’, esta vez con un tanto de Hugo Sandoval. Parecía ese el gol tranquilizador, sin embargo, siete minutos después, Rodrigo Ruiz Díaz descontó para el Gallo, para darle suspenso al juego.

La situación se le complicó al “2” a los 61’ cuando Marcelo Acosta vio la roja directa. Sin embargo, minutos después, el Gallo volvió a marcar, pero nuevamente el tanto fue anulado a instancias del VAR, por una posición adelantada previa.

A partir de ahí Olimpia dominó. El tercero fue obra de Iván Leguizamón y el cuarto lo hizo Rubén Lezcano.

Fue 4-1. Un plácido triunfo para continuar firme en lo más alto de la clasificación.

Olimpia 2 de Mayo Torneo Apertura
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