28 mar. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño triunfa y se mantiene en la pelea

El Ciclón volvió a jugar bajo presión y logró un importante triunfo para mantenerse expectante en la lucha por el campeonato.

Marzo 28, 2026 10:43 p. m.
vegee.jfif

Pablo Vegetti anotó el primero del Ciclón.

Foto: APF.

Cerro Porteño se impuso a San Lorenzo como local por 2-0 en La Nueva Olla, para seguir manteniendo la distancia con Olimpia, y continuar como escolta.

El grupo dio muestra de respaldo a su interino conductor Jorge Achucarro, ya que sacó adelante un complicado juego, ante un rival que ofreció dura lucha de principio a fin. Y apareció Vegetti, casi luego de una rueda, para abrir el juego en un momento en donde la lucha se tornaba pareja y el nerviosismo ya se sentía en las gradas, completando la faena Cecilio Domínguez en el último minuto.

Con relación a lo expuesto por el Azulgrana, el equipo mostró carácter, pero sin rasgos de tener una idea clara de lo que pretende, por lo que prevaleció el espíritu, siendo la diferencia entre una propuesta y otra, la jerarquía de los de Barrio Obrero.

Cerro gana y Achucarro mete presión a fuerza de buenos resultados, pero muy lejos de mostrar algo más que la actitud de los ejecutores en cancha con relación a lo que fue la otra conducción, muy lejos aún del equipo que supo ser campeón en la temporada anterior. A su vez el Rayadito da pelea, pero sigue sin poder conseguir ese ansiado primer triunfo.

Cerro Porteño Sportivo San Lorenzo Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
55171374077_e6fa19032c_o.jpg
Torneo Apertura
Gran remontada de Nacional
La Academia venció 3-2 a Sportivo Luqueño, luego de ir 0-2 debajo en el marcador.
Marzo 27, 2026 08:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Ameliano vs. Libertad
Torneo Apertura
Sportivo Ameliano vs. Libertad: Paso a paso
Sportivo Ameliano recibe a Libertad en Villeta, por la 13ª fecha del Torneo Apertura.
Marzo 27, 2026 08:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional vs. Sportivo Luqueño
Torneo Apertura
Nacional vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Nacional y Sportivo Luqueño dan continuidad a la 13ª jornada del Torneo Apertura en el estadio Arsenio Erico.
Marzo 27, 2026 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Nacional_65448215.jpg
Torneo Apertura
Atrayentes propuestas en B° Obrero y Villeta
Dos interesantes compromisos en la continuidad de la jornada 13 del Apertura 2026; uno de ellos en el populoso Barrio Obrero y posteriormente la emoción se traslada a la ciudad de Villeta.
Marzo 27, 2026 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta 2.jfif
Torneo Apertura
Recoleta supera a Rubio Ñu y corta una extensa racha negativa
En el estadio Ricardo Gregor, Recoleta vuelve a sonreír al superar a Rubio Ñu por 1-0 y pone fin a una larga racha de seis partidos sin victorias.
Marzo 26, 2026 09:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Acosta.jfif
Torneo Apertura
Diego Acosta ya piensa en Olimpia
Diego Acosta, ofensivo del 2 de Mayo, señaló en FALG que el objetivo será ganar a Olimpia, el único líder del campeonato Apertura 2026.
Marzo 26, 2026 06:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más