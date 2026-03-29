Cerro Porteño triunfa y se mantiene en la pelea

Cerro Porteño se impuso a San Lorenzo como local por 2-0 en La Nueva Olla, para seguir manteniendo la distancia con Olimpia, y continuar como escolta.

El grupo dio muestra de respaldo a su interino conductor Jorge Achucarro, ya que sacó adelante un complicado juego, ante un rival que ofreció dura lucha de principio a fin. Y apareció Vegetti, casi luego de una rueda, para abrir el juego en un momento en donde la lucha se tornaba pareja y el nerviosismo ya se sentía en las gradas, completando la faena Cecilio Domínguez en el último minuto.

Con relación a lo expuesto por el Azulgrana, el equipo mostró carácter, pero sin rasgos de tener una idea clara de lo que pretende, por lo que prevaleció el espíritu, siendo la diferencia entre una propuesta y otra, la jerarquía de los de Barrio Obrero.

Cerro gana y Achucarro mete presión a fuerza de buenos resultados, pero muy lejos de mostrar algo más que la actitud de los ejecutores en cancha con relación a lo que fue la otra conducción, muy lejos aún del equipo que supo ser campeón en la temporada anterior. A su vez el Rayadito da pelea, pero sigue sin poder conseguir ese ansiado primer triunfo.