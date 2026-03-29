El equipo que perfila Alfaro para medir a Marruecos

La Selección Paraguaya cumplió con un nuevo entrenamiento en Grecia, trabajando nuevamente en el Centro de Entrenamiento de la Federación Helénica de Fútbol. El plantel continúa con su puesta a punto en esta etapa de la gira, manteniendo la intensidad y el ritmo de competencia, pensando en el amistoso de este martes ante Marruecos.

Tal como anticipó Gustavo Alfaro en sus declaraciones este domingo, realizará cambios, pero no muchos.

Orlando Gill ingresará como el portero titular en lugar de Gastón Olveira, en defensa el cambio estará por el sector derecho, ya que Juan José Cáceres reemplazará a Alan Benítez.

En el medio sector se da la presencia de Braian Ojeda en lugar de Lucas Romero, mientras que en ataque jugará Gabriel Ávalos por Tonny Sanabria.

Pasando en limpio, el probable onceno albirrojo es con: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

La próxima movilización será la última en suelo griego y está prevista para este lunes a las 09:00 (hora local), en el Centro de Entrenamiento del Olympiacos FC. Allí, el equipo cerrará su etapa de trabajos en Atenas antes de emprender viaje a Francia, en horas de la tarde, donde aguardará el amistoso ante Marruecos del martes a las 15:00 (hora paraguaya), en el estadio Bollaert-Delelis en la ciudad de Lens.