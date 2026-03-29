Así fue el accidente de Bearman en el GP de Japón

El piloto de Haas Oliver Bearman se fue directo contra el muro tratando de evitar un choque con el argentino Franco Colapinto después de que este perdiera velocidad recargando batería.

El incidente entre el bonaerense y Bearman provocó la crítica al nuevo reglamento -que, con el nuevo sistema de ahorro de energía y el botón de adelantamientos causa situaciones que, como ésta, pueden resultar peligrosas- de Sainz.

El madrileño, presidente de la asociación de pilotos, apeló a la búsqueda de una solución entre la FIA (Federación Internacional del Automóvil), la FOM -responsable de la categoría reina- y los equipos para evitar que se repitan este tipo de accidentes.