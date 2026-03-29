29 mar. 2026
Fórmula 1

Así fue el accidente de Bearman en el GP de Japón

VIDEO. El piloto británico de Haas chocó en la curva 13 y se bajó muy tocado de su monoplaza.

Marzo 29, 2026 09:58 a. m.
amele.jpg

El coche del piloto inglés en el GP de Japón.

El piloto de Haas Oliver Bearman se fue directo contra el muro tratando de evitar un choque con el argentino Franco Colapinto después de que este perdiera velocidad recargando batería.

El incidente entre el bonaerense y Bearman provocó la crítica al nuevo reglamento -que, con el nuevo sistema de ahorro de energía y el botón de adelantamientos causa situaciones que, como ésta, pueden resultar peligrosas- de Sainz.

El madrileño, presidente de la asociación de pilotos, apeló a la búsqueda de una solución entre la FIA (Federación Internacional del Automóvil), la FOM -responsable de la categoría reina- y los equipos para evitar que se repitan este tipo de accidentes.

Automovilismo Fórmula 1 Gran Premio de Japón
Más contenido de esta sección
GuiydYYWIAA55jH.jpeg
Fórmula 1
Norris ganó; Verstappen asombró
El inglés Lando Norris, subcampeón el curso anterior, se proclamó campeón del mundo de Fórmula Uno en 2025, año en el que su escudería, McLaren, revalidó el título de constructores; y en el que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) protagonizó un asombroso final de temporada, que acabó con posibilidades de hacerse con una quinta corona seguida en la última carrera, a la que llegó sin haber liderado el certamen las 23 pruebas previas.
Diciembre 25, 2025 11:43 a. m.
 · 
Redacción D10
formula1.jpg
Fórmula 1
La Fórmula Uno regresará al circuito de Portimao
La Fórmula Uno ha anunciado que volverá a disputar carreras en el Autódromo Internacional do Algarve, popularmente conocido como Portimao, durante los años 2027 y 2028, fruto de un acuerdo alcanzado con el gobierno luso, Turismo de Portugal y el promotor Parklagar, Parques Tecnológicos e Deportivos.
Diciembre 16, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
AUTO-PRIX-F1-UAE-RACE
Fórmula 1
Lando Norris, nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno
El inglés Lando Norris (McLaren) se proclamó este domingo nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que ganó, en el circuito de Yas Marina, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
Diciembre 07, 2025 12:27 p. m.
TOPSHOT-AUTO-PRIX-F1-BRA-SPRINT-QUALIFYING
Fórmula 1
Norris sale primero en el Gran Premio de Brasil
El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del campeonato; una carrera que su principal rival por el título, su compañero, el australiano Oscar Piastri, afrontará desde el cuarto puesto de la parrilla.
Noviembre 08, 2025 04:15 p. m.
F1 Grand Prix of United States
Fórmula 1
Verstappen incendia el Mundial
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas); donde no sólo completó un fin de semana de ensueño, sino que puso al rojo vivo el desenlace del campeonato.
Octubre 20, 2025 07:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Formula One United States Grand Prix - Practice and Sprint Qualifying
Fórmula 1
Verstappen vuelve a superar a los McLaren y sigue animando el Mundial
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la ‘pole’ este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Estados Unidos.
Octubre 17, 2025 09:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más