Joshua Duerksen con el tercer mejor tiempo en las pruebas en Barcelona

El piloto paraguayo Joshua Duerksen tuvo tiempo en pista en el marco de los testeos de pretemporada de la FIA Fórmula 2 en el Circuito de Barcelona-Catalunya, haciendo su primer contacto con la máquina del Invicta Racing, escudería con la que competirá el piloto guaraní.

Duerksen completó las pruebas con el tercer mejor registro del día con un 1:25.274 logrando colocarse a 0.904 milesimas del mejor registro.

El podio quedó con el mexicano Noel León en punta, seguido por el argentino Nicolás Varrone y el paraguayo Joshua Duerksen.

El calendario de la F2 se pone en marcha el próximo sábado 7 de marzo en el Circuito de Albert Park, Melbourne, Australia, pasando la siguiente semana al Circuito Internacional de Baréin, Sakhir.