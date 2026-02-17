17 feb. 2026
Joshua Duerksen con el tercer mejor tiempo en las pruebas en Barcelona

El piloto paraguayo participó del testeo de su nueva monoplaza, con el Invicta Racing con el que correrá esta temporada.

Febrero 17, 2026 
Joshua Duerksen

Joshua Duerksen, se pone a punto para el inicio de la temporada 2026.

El piloto paraguayo Joshua Duerksen tuvo tiempo en pista en el marco de los testeos de pretemporada de la FIA Fórmula 2 en el Circuito de Barcelona-Catalunya, haciendo su primer contacto con la máquina del Invicta Racing, escudería con la que competirá el piloto guaraní.

Duerksen completó las pruebas con el tercer mejor registro del día con un 1:25.274 logrando colocarse a 0.904 milesimas del mejor registro.

El podio quedó con el mexicano Noel León en punta, seguido por el argentino Nicolás Varrone y el paraguayo Joshua Duerksen.

El calendario de la F2 se pone en marcha el próximo sábado 7 de marzo en el Circuito de Albert Park, Melbourne, Australia, pasando la siguiente semana al Circuito Internacional de Baréin, Sakhir.

