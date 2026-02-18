17 feb. 2026
Vinícius: “Los racistas son, ante todo, cobardes”

Vinícius Junior, delantero brasileño del Real Madrid que denunció un capítulo de racismo en el partido ante el Benfica del argentino Gianluca Prestianni, aseguró que “los racistas son cobardes” y lamentó recibir una cartulina amarilla “por celebrar un gol”.

Febrero 17, 2026 10:16 p. m. • 
Por Redacción D10
HBY5ussWEAAtA5F.jpg

Vinícius recibió una tarjeta amarilla por celebrar su gol bailando ante la hinchada del Benfica.

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia”, escribió en Instagram.

“Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, sentenció.

SOLIDARIDAD DE LA CBF

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresó este martes su apoyo al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior, que denunció haber sido víctima de un insulto racista del argentino Gianluca Prestianni en el partido con el Benfica por octavos de final de la Champions League.

La entidad calificó el racismo como “un crimen inaceptable” que no debe existir en el fútbol ni en ningún lugar.

En un comunicado, la CBF destacó la actitud del jugador al activar el protocolo antirracista en pleno encuentro, considerándola un ejemplo de “coraje y dignidad”.

“Vini, no estás solo. Tenemos orgullo de ti y seguiremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación”, señala la nota.

El incidente ocurrió minutos después de que Vinícius abriera el marcador con una jugada individual, cuando el brasileño denunció al árbitro que Prestianni le había lanzado un insulto racista con la boca cubierta por la camiseta.

El partido se detuvo durante siete minutos para aplicar el protocolo antes de reanudarse.

Tras el encuentro, Vinícius escribió en redes sociales que “los racistas son cobardes” y lamentó que este tipo de episodios se repitan en su carrera y en su vida personal.

Real Madrid Vinícius Benfica
Más contenido de esta sección
Mano Menezes nota.jpg
Fútbol Internacional
Mano Menezes debutará con Perú en marzo
El entrenador brasileño Mano Menezes debutará en marzo próximo como seleccionador de Perú en un partido amistoso que la Bicolor jugará con Senegal en París, informaron este lunes medios locales.
Febrero 17, 2026 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONA
Fútbol Internacional
El Girona ahonda en la herida del Barcelona
El Girona ahondó este lunes en la herida del Barcelona y consiguió una victoria que es un golpe sobre la mesa en la ajustada pelea por la salvación, e incluso por Europa, y que alimenta más si cabe las dudas que dejó el equipo de Hansi Flick con la dolorosa goleada encajada ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0).
Febrero 16, 2026 07:40 p. m.
Al Hilal.jpg
Fútbol Internacional
Un doblete de Darwin Núñez para el Al Hilal
El Al Hilal saudí se mantiene como líder del grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia al ganar este lunes en la octava jornada al Al-Wahda emiratí por 2-1 con un doblete del uruguayo Darwin Núñez.
Febrero 16, 2026 06:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Eden Hazard
Fútbol Internacional
Eden Hazard: “Ahora me siento más taxista que futbolista”
Eden Hazard, exjugador del Real Madrid retirado hace casi tres años a causa de los problemas físicos, reconoció que actualmente se siente “más taxista que futbolista” por la vida tranquila que lleva como padre de cinco hijos.
Febrero 16, 2026 01:23 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-RAYO-ATLETICO MADRID
Fútbol Internacional
El Rayo se da un festín ante Atlético de Madrid
El Rayo Vallecano, con goles de Fran Pérez, Oscar Valentín y el senegalés Nobel Mendy, se llevó el derbi del ‘destierro’ disputado en Butarque frente a un irreconocible Atlético de Madrid y sumó tres puntos que además le permiten salir del descenso.
Febrero 15, 2026 04:33 p. m.
776452864
Fútbol Internacional
Trámite para el Arsenal hacia octavos
El Arsenal necesitó solo media hora de la primera parte para sellar una goleada ante el Wigan (4-0) que pudo ser aún mayor y que le trasladó a los octavos de final de la Copa de Inglaterra junto con el resto de aspirantes al trofeo.
Febrero 15, 2026 04:27 p. m.
