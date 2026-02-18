Vinícius: “Los racistas son, ante todo, cobardes”

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia”, escribió en Instagram.

“Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, sentenció.

SOLIDARIDAD DE LA CBF

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresó este martes su apoyo al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior, que denunció haber sido víctima de un insulto racista del argentino Gianluca Prestianni en el partido con el Benfica por octavos de final de la Champions League.

La entidad calificó el racismo como “un crimen inaceptable” que no debe existir en el fútbol ni en ningún lugar.

En un comunicado, la CBF destacó la actitud del jugador al activar el protocolo antirracista en pleno encuentro, considerándola un ejemplo de “coraje y dignidad”.

“Vini, no estás solo. Tenemos orgullo de ti y seguiremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación”, señala la nota.

El incidente ocurrió minutos después de que Vinícius abriera el marcador con una jugada individual, cuando el brasileño denunció al árbitro que Prestianni le había lanzado un insulto racista con la boca cubierta por la camiseta.

El partido se detuvo durante siete minutos para aplicar el protocolo antes de reanudarse.

Tras el encuentro, Vinícius escribió en redes sociales que “los racistas son cobardes” y lamentó que este tipo de episodios se repitan en su carrera y en su vida personal.