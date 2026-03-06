06 mar. 2026
Fútbol Internacional

Liverpool se venga y pasa a cuartos en la FA Cup

El Liverpool se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa de Inglaterra, tomándose la revancha ante el Wolverhampton, derrotando por 1-3 este viernes en el inicio de la ronda de octavos.

Marzo 06, 2026 08:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Liverpool.jfif

Los Reds. Festejan la clasificación a los octavos de la FA Cup

El Liverpool se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa de Inglaterra, tomándose la revancha ante el Wolverhampton, derrotándole por 1-3 este viernes en el inicio de la ronda de octavos.

Hace apenas 72 horas, los Wolves, colistas de la Premier League, habían derrotado a los Reds en el campeonato inglés por 2-1.

El Liverpool estaba por lo tanto sobre aviso y esta vez hizo un partido más serio, decidiendo con dos zarpazos en tres minutos, con los goles de Andy Robertson (51') y Mohamed Salah (53').

El escocés Robertson, habitual suplente pero que jugó por las rotaciones del técnico Arne Slot en esta FA Cup, dio el pase al atacante egipcio y fue así el protagonista de la noche.

También jugaron otros suplentes habituales del Liverpool como el defensa Joe Gómez, el joven extremo de 17 años Rio Ngumoha y el mediocampista Curtis Jones, utilizando en la banda derecha de la defensa.

Jones fue el autor del tercer gol del Liverpool en el minuto 74, antes de que Hee-chan Hwang firmara el gol del honor del Wolverhampton.

Liverpool FA Cup Wolverhampton
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Endrick
Fútbol Internacional
Endrick se queda sin la Copa en Francia
El Lens eliminó en los cuartos de final de la Copa de Francia al Lyon, derrotado en los penales (4-5) tras empatar por el marcador de 2-2.
Marzo 05, 2026 07:49 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Tottenham vs Crystal Palace
Fútbol Internacional
El Tottenham huele a descenso
El Tottenham tiene en estos momentos problemas mayores tras sufrir este jueves otra derrota, sonrojante, contra el Crystal Palace.
Marzo 05, 2026 07:42 p. m.
 · 
Redacción D10
lusail.jpg
Fútbol Internacional
¿Cuándo se define la sede de la Finalissima?
El partido, pautado para este 27 de marzo, enfrentará a las selecciones de Argentina y España como últimas campeonas de la Copa América y la Eurocopa, respectivamente.
Marzo 05, 2026 05:14 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Manchester City vs Nottingham
Fútbol Internacional
Guardiola no tira la toalla: “Hay que seguir”
Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se resiste a tirar la toalla en la lucha por la Premier League y aseguró que “hay que seguir” después del empate contra el Nottingham Forest (2-2).
Marzo 04, 2026 09:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Newcastle
Fútbol Internacional
El Newcastle pone fin al invicto del Manchester United en 2026
El Newcastle United puso fin al invicto del Manchester United en 2026 (2-1) con un triunfo de enorme mérito, ya que las ‘Urracas’ resistieron con diez futbolistas desde el minuto 41, cuando Jacob Ramsey vio la segunda tarjeta amarilla por simular un penal, en una acción que condicionó el resto del encuentro.
Marzo 04, 2026 08:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Fútbol Internacional
El Arsenal derrota al Brighton de Diego Gómez
El Arsenal sigue deshojando la margarita de la Premier League. “Una jornada menos” pensó Mikel Arteta cuando Chris Kavanagh pitó el final en el Amex Stadium y otros tres puntos subieron al marcador de su equipo. No fue una victoria bonita, se sudó mucho y se sufrió para conseguirla, pero ya está en el bolsillo. 0-1, gol de Bukayo Saka, y a seguir.
Marzo 04, 2026 07:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más