Liverpool se venga y pasa a cuartos en la FA Cup

El Liverpool se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa de Inglaterra, tomándose la revancha ante el Wolverhampton, derrotándole por 1-3 este viernes en el inicio de la ronda de octavos.

Hace apenas 72 horas, los Wolves, colistas de la Premier League, habían derrotado a los Reds en el campeonato inglés por 2-1.

El Liverpool estaba por lo tanto sobre aviso y esta vez hizo un partido más serio, decidiendo con dos zarpazos en tres minutos, con los goles de Andy Robertson (51') y Mohamed Salah (53').

El escocés Robertson, habitual suplente pero que jugó por las rotaciones del técnico Arne Slot en esta FA Cup, dio el pase al atacante egipcio y fue así el protagonista de la noche.

También jugaron otros suplentes habituales del Liverpool como el defensa Joe Gómez, el joven extremo de 17 años Rio Ngumoha y el mediocampista Curtis Jones, utilizando en la banda derecha de la defensa.

Jones fue el autor del tercer gol del Liverpool en el minuto 74, antes de que Hee-chan Hwang firmara el gol del honor del Wolverhampton.