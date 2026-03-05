05 mar. 2026
Fútbol Internacional

¿Cuándo se define la sede de la Finalissima?

El partido, pautado para este 27 de marzo, enfrentará a las selecciones de Argentina y España como últimas campeonas de la Copa América y la Eurocopa, respectivamente.

Marzo 05, 2026 05:14 p. m. • 
Por Redacción D10
lusail.jpg

Vista general del estadio Lusail de Qatar en donde se jugó la final del Mundial 2022.

Foto: Gentileza

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la UEFA esperan decidir la sede de la Finalissima entre Argentina y España la próxima semana. “La Conmebol confirmó esta jornada con sus pares de la UEFA que podrían tener definiciones sobre la Finalissima la próxima semana”, dijo una fuente del rector del balompié suramericano.

El partido, pautado para este 27 de marzo, enfrentará a las selecciones de Argentina y España como últimas campeonas de la Copa América y la Eurocopa, respectivamente.

Debía jugarse en el Estadio Icónico de Lusail, pero la Asociación de Fútbol de Catar anunció el pasado domingo en un comunicado la suspensión de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona, causada por el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Aunque el comunicado no se refiere expresamente al duelo entre la Roja y la Albiceleste, está latente el riesgo de que este se dispute finalmente en una sede distinta al estadio en el que el conjunto de Lionel Scaloni se coronó campeón mundial en 2022.

En este sentido, el seleccionador español, Luis de la Fuente, dijo el pasado lunes que si la Finalissima no puede disputarse en Catar por el conflicto bélico en Oriente Medio lo mejor sería “buscar una nueva sede”.

“Se está hablando y negociando, la mejor solución sería buscar una nueva sede si es posible, pero lo primero es parar el conflicto para recuperar la normalidad”, destacó De la Fuente a Radio Nacional de España.

Asimismo, señaló que el cambio de sede no supondría una gran alteración porque la logística “es la misma”, menos el desplazamiento.

La selección argentina, que en 2022 venció 3-0 a Italia, es la actual campeona de la Finalissima o Copa de Campeones Conmebol-UEFA, un torneo que tuvo como antecedente la Copa Artemio Franchi, que ganó Francia a Uruguay en 1985 y la Albiceleste a Dinamarca en 1993. EFE

Fútbol Internacional Finalissima Qatar
Redacción D10
Más contenido de esta sección
wembley - eurocopa - efe.jpg
Fútbol Internacional
Wembley, Emirates y Tottenham Hotspur Stadium, opciones inviables para la Finalissima
Los estadios de Wembley, Emirates Stadium y el Tottenham Hotspur Stadium son opciones inviables para albergar la Finalissima entre España y Argentina el próximo 27 de marzo.
Marzo 04, 2026 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-ARGENTINA-CORRUPTION-INVESTIGATION
Fútbol Internacional
AFA confirma huelga del fútbol argentino
La huelga será en protesta por la investigación judicial a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Marzo 03, 2026 06:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Rodrygo.jpg
Fútbol Internacional
Rodrygo se queda sin Mundial
El atacante del Real Madrid, Rodrygo Goes, sufrió la rotura de ligamentos de una rodilla, por lo que se descarta su participación con Brasil en el próximo Mundial.
Marzo 03, 2026 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Filipe Luís
Fútbol Internacional
Filipe Luís, un despido inesperado tras ganarlo todo
En una conversación de menos de un minuto, Flamengo comunicó a Filipe Luís su despido como entrenador del primer equipo, tres meses después de ganar la Copa Libertadores y el ‘Brasileirão’ y tras largas negociaciones para firmar su renovación.
Marzo 03, 2026 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Eduardo Coudet
Fútbol Internacional
Eduardo Coudet es el nuevo entrenador de River Plate
Eduardo Coudet es el nuevo entrenador del River Plate, según confirmaron este lunes a EFE fuentes del club argentino tras la renuncia de Marcelo Gallardo por una seguidilla de malos resultados entre el final de 2025 y esta nueva temporada.
Marzo 03, 2026 08:54 a. m.
 · 
Redacción D10
20260302_193040.jpg
Fútbol Internacional
Getafe derrota al Real Madrid
El Getafe superó por la mínima diferencia al líder Real Madrid que encadenó su segunda derrota al hilo en la Liga de España.
Marzo 02, 2026 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más