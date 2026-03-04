El Newcastle pone fin al invicto del Manchester United en 2026

Un golazo de William Osula en el minuto 90, apenas cinco minutos después de saltar al terreno de juego, decidió el choque para el rival del Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El tanto acabó con la racha de los ‘Diablos Rojos’, que acumulaba nueve partidos sin perder —seis victorias y tres empates—, y supuso además la primera derrota de Michael Carrick al frente del conjunto de Old Trafford.

El partido arrancó con ritmo, y cuando apenas se habían cumplido cuatro minutos, Kieran Trippier puso un centro envenenado que ni Leny Yoro ni Senne Lammens acertaron a despejar y el balón terminó estrellándose en el palo.

La respuesta de los visitantes no tardo en llegar, por medio de una mala salida del Newcastle que permitió a Benjamin Šeško robar el balón y ceder para Bruno Fernandes, pero fue Matheus Cunha quien acabó la acción con un disparo muy desviado.

Poco después, Anthony Elanga probó suerte tras un rechace sin encontrar portería, y en la jugada siguiente, un error de Casemiro permitió a Joelinton recuperar el balón y asistir a Harvey Barnes, cuyo remate también se marchó fuera.

Tras ese inicio eléctrico, el choque entró en una fase más trabada y sin ocasiones claras durante casi veinte minutos, hasta que en el 34 Joelinton volvió a intentarlo con un disparo que se perdió muy lejos.

Poco después Kobbie Mainoo y Cunha obligaron a intervenir a Aaron Ramsdale, que no era titular en Premier League desde la jornada 18.

Antes del descanso, el partido se volvió loco y Ramsey vio la segunda tarjeta amarilla por simular una caída en el área, dejando a los locales en inferioridad.

Cuando el panorama parecía favorable al Manchester United, llegó la acción que volvió a equilibrar el choque tras un penal cometido por Bruno Fernandes sobre Anthony Gordon, que el propio Gordon transformó con un disparo por el centro.

Apenas tres minutos después, cuando se superaban los ocho minutos de añadido, los de Michael Carrick igualaron el duelo por medio de un cabezazo de Casemiro después de un centro preciso de Fernandes para devolver el empate al marcador.

Cuando parecía que la segunda parte iba a convertirse en un monólogo del Manchester United gracias a la superioridad numérica, el guion distinto, ya que a pesar de monopolizar la posesión, la circulación lenta y previsible facilitó el trabajo de una defensa del Newcastle bien organizada.

De hecho, la primera gran oportunidad tras el descanso llegó en el minuto 66 y fue para el Newcastle. Sandro Tonali puso un centro preciso y, en el segundo palo, Anthony Gordon apareció completamente solo, aunque llegó muy forzado y no pudo dirigir su remate entre los tres palos.

Con 18 minutos por delante, el dato era demoledor; el Manchester United apenas había disparado una vez en toda la segunda parte y ni siquiera entre palos, pese a jugar con un hombre más.

Cuando quedaba quince minutos para el final, Fernandes firmó un centro medido que encontró la cabeza de Leny Yoro, pero su remate se topó con un acertado Ramsdale

Instantes después, otro envío del portugués lo conectó Manuel Ugarte, también sin acierto.

En el tramo final, el United volcó el juego sobre el área rival, pero sus intentos se estrellaban una y otra vez contra la defensa visitante.

Cuando no era la zaga, emergía Ramsdale, que firmó una intervención espectacular ante Joshua Zirkzee en los últimos minutos.

Y en el momento en que todo apuntaba al empate, llegó el golpe definitivo de los visitantes con un pase largo preciso de Kieran hacia William Osula, que encaró al defensor, se abrió el espacio necesario y soltó un zurdazo cruzado al palo largo, imposible para el guardameta.

El golazo de Osula, que solo llevaba cinco minutos en el campo, certificó la victoria de los locales, que ascienden hasta la duodécima posición, mientras que los de Michael Carrick se mantienen terceros con los mismos puntos que el Aston Villa, que es cuarto.

- Ficha técnica:

2 - Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali (Botman, m.90+7), Joelinton; Elanga (Murphy, m.84), Gordon (Osula, m.84), Barnes (Willock, m.46)

1 - Manchester United: Lammens; Mazraoui (Malacia, m.85), Yoro, Maguire, Shaw (Ugarte, m.61); Casemiro (Dalot, m.61), Mainoo (Diallo, m.76); Mbeumo (Zirkzee, m.76), Fernandes, Cunha; Sesko.

Gol: 1-0, m.45+6: Gordon; 1-1, m.45+9: Casemiro; 2-1, m. 90: Osula.

Árbitro: Peter Bankes. Mostró tarjeta amarilla a Joelinton (m.38) y a Trippier (m.80) por parte del Newcastle y a Mbeumo (m.37), Shaw (m.39) y Mazraoui (m.64) por parte del Manchester United. Además, expulsó por doble amarilla a Ramsey (m.26 y m.45+1) por parte del Newcastle.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de la Premier League disputado en St. James’ Park (Newcastle)