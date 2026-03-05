04 mar. 2026
Fútbol Internacional

Guardiola no tira la toalla: “Hay que seguir”

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se resiste a tirar la toalla en la lucha por la Premier League y aseguró que “hay que seguir” después del empate contra el Nottingham Forest (2-2).

Marzo 04, 2026 09:42 p. m. • 
Por Redacción D10
English Premier League - Manchester City vs Nottingham

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City.

FOTO: PETER POWELL/EFE

El pinchazo en casa, en un partido en el que fueron por delante en dos ocasiones, les deja a siete puntos del Arsenal con un partido menos.

“Estoy decepcionado con el resultado, creo que hicimos todo para ganar. Tuvimos ocasiones al final y durante el partido, pero hay que seguir. Quedan muchos partidos”, dijo Guardiola en TNT Sports, la cadena que retransmitió el encuentro

“No hay tiempo para mirar atrás, hay que mirar adelante”, dijo Guardiola, que recordó que este sábado juegan contra el Newcastle United en la FA Cup y la semana que viene en Champions League contra el Real Madrid.

Al ser preguntado por los tres posibles penaltis, dos sobre Erling Haaland y uno sobre Rodrigo Hernández, Guardiola no quiso entrar en polémicas. “No tengo nada que decir, nada que decir”, finalizó el técnico de Sampedor. EFE

Redacción D10
Más contenido de esta sección
FILES-FBL-ARGENTINA-CORRUPTION-INVESTIGATION
Fútbol Internacional
AFA confirma huelga del fútbol argentino
La huelga será en protesta por la investigación judicial a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Marzo 03, 2026 06:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Rodrygo.jpg
Fútbol Internacional
Rodrygo se queda sin Mundial
El atacante del Real Madrid, Rodrygo Goes, sufrió la rotura de ligamentos de una rodilla, por lo que se descarta su participación con Brasil en el próximo Mundial.
Marzo 03, 2026 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Filipe Luís
Fútbol Internacional
Filipe Luís, un despido inesperado tras ganarlo todo
En una conversación de menos de un minuto, Flamengo comunicó a Filipe Luís su despido como entrenador del primer equipo, tres meses después de ganar la Copa Libertadores y el ‘Brasileirão’ y tras largas negociaciones para firmar su renovación.
Marzo 03, 2026 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Eduardo Coudet
Fútbol Internacional
Eduardo Coudet es el nuevo entrenador de River Plate
Eduardo Coudet es el nuevo entrenador del River Plate, según confirmaron este lunes a EFE fuentes del club argentino tras la renuncia de Marcelo Gallardo por una seguidilla de malos resultados entre el final de 2025 y esta nueva temporada.
Marzo 03, 2026 08:54 a. m.
 · 
Redacción D10
20260302_193040.jpg
Fútbol Internacional
Getafe derrota al Real Madrid
El Getafe superó por la mínima diferencia al líder Real Madrid que encadenó su segunda derrota al hilo en la Liga de España.
Marzo 02, 2026 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
20260302_185342.jpg
Fútbol Internacional
Real Madrid revela el alcance de la lesión de Mbappé
El delantero francés Kylian Mbappé sufre un “esguince en la rodilla izquierda”, según el parte médico emitido este lunes por el Real Madrid.
Marzo 02, 2026 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
