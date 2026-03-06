06 mar. 2026
Luis Díaz conduce al Bayern a un nuevo triunfo

Sin Harry Kane, la estrella fue Luis Díaz. El atacante colombiano guió al Bayern Munich a una nueva victoria, esta vez por 4-1 ante el Borussia Mönchengladbach, este viernes en la 25ª jornada de la Bundesliga.

El atacante colombiano fue decisivo en la primera parte para encarrilar la victoria, con un gol y una asistencia, para alegría de un Bayern que se distancia provisionalmente con 14 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.
Luis Díaz marcó primero en el minuto 33, para recompensar la insistencia de su equipo en la primera parte: anotó con un remate con la diestra en el área a pase de Leon Goretzka.

En el descuento de la primera parte (45+1'), el colombiano conectó en el área con Konrad Laimer, que fusiló por alto para poner el segundo de los muniqueses y dejar el partido muy encarrilado de cara a la segunda mitad.
En ella, el equipo visitante quedó todavía más herido cuando Rocco Reitz fue expulsado en el 55'.

Con 11 contra 10, el Bayern terminó su goleada con un penalti transformado en el 57' gracias a Jamal Musiala y un último gol del senegalés Nicolas Jackson (79').
Con todo decidido, el Mönchengladbach maquilló su derrota con el tanto del honor, obra de Wael Mohya en el minuto 89.

Con su tanto, Luis Díaz suma ya 14 tantos y alcanza a Deniz Undav (Stuttgart) en el segundo puesto de la tabla de máximos anotadores de la liga alemana, todavía a años luz del líder destacadísimo, Harry Kane (30), la otra figura ofensiva del Bayern.
El artillero inglés era el gran ausente del partido de este viernes por un golpe en un gemelo que hizo que Vincent Kompany decidiera reservarle de cara al partido del martes en Bérgamo ante la Atalanta en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Esa baja frenó por ahora a Kane en su intento de seguir avanzando hacia el récord de goles en una misma Bundesliga, que está fijado en 41 desde la campaña 2020-2021 por el polaco Robert Lewandowski (entonces en el Bayern, ahora en el Barcelona).
Al ex del Tottenham, que está a 11 dianas de esa plusmarca, le quedarán nueve jornadas para conseguirlo.

