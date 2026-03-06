06 mar. 2026
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo completará su recuperación en España

Cristiano Ronaldo, goleador internacional portugués del Al Nassr saudí, recibirá “tratamiento” de su lesión muscular en España para “completar su recuperación”, según confirmó este viernes su entrenador, Jorge Jesus, que explicó que el atacante no puede jugar el partido de este sábado contra el Neom ni el “siguiente”.

Marzo 06, 2026 05:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se perderá el partido de este sábado y del siguiente.

Foto: Gentileza - Cristiano Ronaldo

“Ronaldo sufrió una lesión muscular en el último partido. Tras las pruebas, se confirmó que necesita descanso y tratamiento. Por eso decidimos que viaje a España para recibir tratamiento, igual que hicimos con Aymeric Laporte y Sami Al-Najei esta temporada”, expuso el técnico, según informó el club de Arabia Saudí.

Según declaró el entrenador, el equipo médico del Al Nassr especificó que Cristiano Ronaldo “no podrá participar en el partido de este sábado ni en el siguiente”, por lo que se ha trasladado a España “para completar su recuperación”.

Jorge Jesus afirmó que tiene “varias opciones” para “compensar” la baja de Cristiano Ronaldo, aunque no reveló su elección.

Una de ellas podría ser Abdullah Al-Hamdan, que, según el técnico, “ha mostrado un buen nivel en los partidos en los que ha jugado, marcó goles y también aporta defensivamente”.

“Es una buena opción y tenemos otras alternativas”, añadió sobre el atacante, al que calificó como “un gran fichaje”.

Cristiano Ronaldo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
lusail.jpg
Fútbol Internacional
¿Cuándo se define la sede de la Finalissima?
El partido, pautado para este 27 de marzo, enfrentará a las selecciones de Argentina y España como últimas campeonas de la Copa América y la Eurocopa, respectivamente.
Marzo 05, 2026 05:14 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Manchester City vs Nottingham
Fútbol Internacional
Guardiola no tira la toalla: “Hay que seguir”
Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se resiste a tirar la toalla en la lucha por la Premier League y aseguró que “hay que seguir” después del empate contra el Nottingham Forest (2-2).
Marzo 04, 2026 09:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Newcastle
Fútbol Internacional
El Newcastle pone fin al invicto del Manchester United en 2026
El Newcastle United puso fin al invicto del Manchester United en 2026 (2-1) con un triunfo de enorme mérito, ya que las ‘Urracas’ resistieron con diez futbolistas desde el minuto 41, cuando Jacob Ramsey vio la segunda tarjeta amarilla por simular un penal, en una acción que condicionó el resto del encuentro.
Marzo 04, 2026 08:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Fútbol Internacional
El Arsenal derrota al Brighton de Diego Gómez
El Arsenal sigue deshojando la margarita de la Premier League. “Una jornada menos” pensó Mikel Arteta cuando Chris Kavanagh pitó el final en el Amex Stadium y otros tres puntos subieron al marcador de su equipo. No fue una victoria bonita, se sudó mucho y se sufrió para conseguirla, pero ya está en el bolsillo. 0-1, gol de Bukayo Saka, y a seguir.
Marzo 04, 2026 07:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Manchester City Nottingham Forest
Fútbol Internacional
El City perdona y se deja media liga
Con un taconazo de Morgan Gibbs-White y una genialidad de Elliot Anderson desde fuera del área, el Manchester City empieza a despedirse de esta Premier League. Debió sentenciar un partido en el que se adelantó en dos ocasiones, perdonó al Nottingham Forest y media liga se marcha. Ya no dependen de sí mismos, el Arsenal tiene siete puntos de distancia (con un partido más) y al City ya no le valdrá para ser líder ganarles en el duelo directo de abril.
Marzo 04, 2026 07:16 p. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-ESP-LIGA-RACISM
Fútbol Internacional
Mbappé, en Francia, y Bellingham, en Inglaterra para tratarse de sus lesiones
El francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham se encuentran en sus respectivos países para tratarse de sus respectivas lesiones, esguince de rodilla el delantero y una rotura muscular el centrocampista, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.
Marzo 04, 2026 10:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más