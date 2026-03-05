05 mar. 2026
Fútbol Internacional

Endrick se queda sin la Copa en Francia

El Lens eliminó en los cuartos de final de la Copa de Francia al Lyon, derrotado en los penales (4-5) tras empatar por el marcador de 2-2.

Marzo 05, 2026 07:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Endrick

Endrick, delantero del Lyon de Francia.

Foto: Gentileza - Olympique Lyon

El Lens eliminó en los cuartos de final de la Copa de Francia al Lyon, derrotado en los penales (4-5) tras empatar 2-2, en una noche en la que el brasileño Endrick no tuvo suerte de cara a la portería rival y solo podrá participar en una competición, la Ligue 1.

El Lyon se ha quedado con un solo objetivo, la Liga Europa. Se enfrentará en octavos de final al Celta y no podrá jugar Endrick, porque ya disputó minutos con el Real Madrid en la Liga de Campeones. Es la única ilusión que le queda al conjunto francés, lejos del título en la Liga, competición en la que marcha tercero a doce puntos del PSG.

El Lens, que marcha con paso firme en la Copa y se enfrentará al Toulouse en semifinales, amargó la eliminatoria al Lyon, que se marchó al descanso con una losa de dos goles que pudo superar por los pelos tras el paso por vestuarios.

Florian Thauvin fue el primero en dar en la diana, con un zurdazo desde dentro del área con el que abrió el marcador a los 22 minutos. Y, justo antes del descanso, Abdallah Sima, con un misil desde el borde del área con el que culminó un contragolpe, abrió brecha para el Lens.

Entre medias, Endrick lo intentó sin suerte con un zurdazo lejano y apareció de nuevo al inicio de la segunda parte para intentarlo de nuevo con poco acierto desde fuera del área. Después, Roman Yaremchuk avisó con un disparo al larguero, Arthur Masuaku fue expulsado en el Lens y, justo al minuto, el propio Yaremchuk, en el 67, recortó distancias.

El Lens, con uno menos, murió en la orilla del éxito, porque Remi Himbert, al borde del pitido final, empató y mandó la eliminatoria a los penaltis, en los que el fallo de Moussa Niakhate, y la parada de Robin Risser, condenó definitivamente al Lyon e impulsó al equipo dirigido por Pierre Sage hasta las semifinales de la Copa de Francia. EFE

Fútbol Internacional Olympique Lyon Endrick
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Manchester City Nottingham Forest
Fútbol Internacional
El City perdona y se deja media liga
Con un taconazo de Morgan Gibbs-White y una genialidad de Elliot Anderson desde fuera del área, el Manchester City empieza a despedirse de esta Premier League. Debió sentenciar un partido en el que se adelantó en dos ocasiones, perdonó al Nottingham Forest y media liga se marcha. Ya no dependen de sí mismos, el Arsenal tiene siete puntos de distancia (con un partido más) y al City ya no le valdrá para ser líder ganarles en el duelo directo de abril.
Marzo 04, 2026 07:16 p. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-ESP-LIGA-RACISM
Fútbol Internacional
Mbappé, en Francia, y Bellingham, en Inglaterra para tratarse de sus lesiones
El francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham se encuentran en sus respectivos países para tratarse de sus respectivas lesiones, esguince de rodilla el delantero y una rotura muscular el centrocampista, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.
Marzo 04, 2026 10:40 a. m.
 · 
Redacción D10
wembley - eurocopa - efe.jpg
Fútbol Internacional
Wembley, Emirates y Tottenham Hotspur Stadium, opciones inviables para la Finalissima
Los estadios de Wembley, Emirates Stadium y el Tottenham Hotspur Stadium son opciones inviables para albergar la Finalissima entre España y Argentina el próximo 27 de marzo.
Marzo 04, 2026 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-ARGENTINA-CORRUPTION-INVESTIGATION
Fútbol Internacional
AFA confirma huelga del fútbol argentino
La huelga será en protesta por la investigación judicial a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Marzo 03, 2026 06:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Rodrygo.jpg
Fútbol Internacional
Rodrygo se queda sin Mundial
El atacante del Real Madrid, Rodrygo Goes, sufrió la rotura de ligamentos de una rodilla, por lo que se descarta su participación con Brasil en el próximo Mundial.
Marzo 03, 2026 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Filipe Luís
Fútbol Internacional
Filipe Luís, un despido inesperado tras ganarlo todo
En una conversación de menos de un minuto, Flamengo comunicó a Filipe Luís su despido como entrenador del primer equipo, tres meses después de ganar la Copa Libertadores y el ‘Brasileirão’ y tras largas negociaciones para firmar su renovación.
Marzo 03, 2026 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más