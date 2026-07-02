Villa Anita y una remontada épica ante Sancho

Villa Anita se impuso de gran forma a Sancho por la fecha 6 del Campeonato Divisional A de fútbol de salón al remontar un partido durísimo disputado en la Seccional Colorada N° 5 de Barrio Jara.

El equipo ñembyense que dirige Augusto Olmedo logró la épica victoria remontando en el tramo final del partido con goles de Richard Troche x3, Ismael Cabrera, José Ojeda y Marcial Britos. Facundo Cantero x2 y Alejandro Giménez los tantos de Sancho.

A primera hora, La Academia dio la nota al superar por 5-4 a Atlético Occidental arrebatándole el invicto en el certamen al conjunto del Bajo Chaco.