02 jul. 2026
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Villa Anita y una remontada épica ante Sancho

Villa Anita completó una remontada memorable ante Sancho en el campeonato Divisional A de fútbol de salón.

Julio 02, 2026 10:01 a. m. • 
Por Redacción D10
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Villa Anita logró una memorable remontada.

Foto: Carlos Caballero

Villa Anita se impuso de gran forma a Sancho por la fecha 6 del Campeonato Divisional A de fútbol de salón al remontar un partido durísimo disputado en la Seccional Colorada N° 5 de Barrio Jara.

El equipo ñembyense que dirige Augusto Olmedo logró la épica victoria remontando en el tramo final del partido con goles de Richard Troche x3, Ismael Cabrera, José Ojeda y Marcial Britos. Facundo Cantero x2 y Alejandro Giménez los tantos de Sancho.

A primera hora, La Academia dio la nota al superar por 5-4 a Atlético Occidental arrebatándole el invicto en el certamen al conjunto del Bajo Chaco.

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