Viejos rivales cierran la fecha

El Torneo Apertura 2026 entra en una etapa decisiva con un enfrentamiento de alto voltaje en el cierre de la fecha 19. Guaraní y Nacional, dos viejos conocidos del fútbol paraguayo, se verán las caras en un duelo nocturno (20:00) que promete emociones fuertes en el estadio Emiliano Ghezzi.
El Sportivo Luqueño resistió con 10 hombres desde el primero tiempo y se llevó el empate frente a un Rubio Ñu que no supo aprovechar la ventaja numérica en juego correspondiente a la 19ª fecha del Torneo Apertura y que acabó 0-0.
Rubio Ñu y el Sportivo Luqueño enfrentarán un partido muy particular que será por la permanencia. Es un duelo directo de dos equipos muy comprometidos por el promedio que define el descenso a Intermedia 2027.