03 may. 2026
Torneo Apertura

Viejos rivales cierran la fecha

El Torneo Apertura 2026 entra en una etapa decisiva con un enfrentamiento de alto voltaje en el cierre de la fecha 19. Guaraní y Nacional, dos viejos conocidos del fútbol paraguayo, se verán las caras en un duelo nocturno (20:00) que promete emociones fuertes en el estadio Emiliano Ghezzi.

Mayo 03, 2026 08:51 a. m. • 
Por Redacción D10
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Parejo. En la primera rueda (fecha 8) fue empate 1-1.

La justicia deportiva estará liderada por David Ojeda, sus asistentes serán Julio Aranda y Derlys González.

El Legendario, en la última jornada, igualó 2-2 ante el 2 de Mayo, mientras que el Tricolor superó por 2-1 a Deportivo Recoleta.

Torneo Apertura Nacional Guaraní
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