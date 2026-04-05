05 abr. 2026
Intermedia

Tembetary y Paraguarí se inician con victorias

En la continuidad de la fecha inicial de la Intermedia, el Atlético Tembetary y el Paraguarí AC vencieron en sus respectivos juegos.

Abril 05, 2026 01:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguarí

El Paraguarí AC debutó con triunfo.

Foto: Gentileza - APF

La primera fecha de la Intermedia continuó esta mañana con dos compromisos en los que no se registraron empates. Atlético Tembetary y Paraguarí AC supieron sumar de a tres.

En el estadio Tomás Beggan Correa, Atlético Tembetary se impuso por 1-3 en condición de visitante a Resistencia SC con goles de Jesús Cáceres, Diego Martínez y Juan Esteche. Mientras que para el dueño de casa Víctor Velasco había descontado.

Resistencia SC 1-3 Atlético Tembetary

Resistencia SC: Cristian Rodríguez; Marcos Mereles (56’ Alfredo Machuca), Igor Centurión, Miguel González y Óscar Benítez (85’ Mauricio Cantero); Nicolás Mondaini, Nolberto Báez, José Aguayo (76’ Jorge Fernández) y Josías Ibáñez (56’ Júnior Fernández); Víctor Velasco y Enzo Agüero. DT: Humberto García.

Atlético Tembetary: Francisco Peralta; Víctor Barrios, Bruno Díaz, Aníbal Gómez (71’ Rolando García) y Néstor Díaz; Cristhian Batte, Rodrigo Vera, Franco Aragón (71’ Denis Colmán) y Juan Esteche (68’ Orlin Barreto); Diego Martínez (89’ Matías Silvero) y Jesús Cáceres (68’ Ángel Cristaldo). DT: Luis Escobar.

Estadio: Tomás Beggan Correa.

Goles: 71’ Víctor Velasco (R); 45'+1' Jesús Cáceres, de penal, 51’ Diego Martínez y 53’ Juan Esteche (AT).

Por otra parte, en el estadio Municipal de Carapeguá, el Paraguarí AC jugó su primer encuentro oficial en la historia de la Intermedia y salió airoso. El debutante goleó al Deportivo Santaní por 3-0 con tantos de Diego Godoy, Roland Escobar y Carlos Ruiz.

-Paraguarí AC 3-0 Deportivo Santaní

Paraguarí AC: Jorge Chena; Alfredo Duarte, Víctor Benítez, Gustavo Villamayor y Pedro González; Enmanuel Caballero (59’ Juan Gauto); Blas Duarte (64’ Adolfo Mendoza), Willian Candia (59’ Diego Godoy), Josué Bazán y José Godoy (46’ Víctor Villalba); Roland Escobar (84’ Carlos Ruiz). DT: Enrique Vera.

Deportivo Santaní: Horacio Almada; Adrián Mereles, Martín Giménez, Herminio Vera y Sergio Ledesma; Marcelo González, Juan Mereles, Brahian Martínez y Aldo Villalba (63’ Alexander Núñez); Juan Gómez (73’ Arnaldo Zárate) y Richar Mendoza. DT: Robert Gauto.

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Goles: 70’ Diego Godoy (de penal), 74’ Roland Escobar y 90’+2’ Carlos Ruiz (P).

La jornada proseguirá esta tarde con un encuentro:

-Sol de América vs. Tacuary

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 17:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Diego Slva y Denis López.

Cuarto árbitro: José Franco.

Lunes 6 de abril:

-Fernando de la Mora vs. Encarnación FC

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 17:00.

Árbitro: Jonathan González.

Asistentes: César Caballero y Lucio García.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

-General Caballero JLM vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 19:30.

Árbitro: Juan López.

Asistentes: Francisco Ramos y Marcelo Silva.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Intermedia
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