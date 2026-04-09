Jueces para la segunda fecha de la Intermedia

La segunda fecha de la Intermedia se pone en marcha el viernes y este día, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la nómina de jueces que estarán en esos encuentros.
Fecha 2 - Intermedia
-Atlético Tembetary vs. Guaireña FC
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 17:00.
Árbitro: Fernando Villalba.
Asistentes: Francisco Ramos y Carlos Valdovinos.
Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.
-Independiente CG vs. Sol de América
Estadio: Ricardo Gregor.
Hora: 19:30.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Aníbal Esteche y Ricardo Ortiz.
Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.
Sábado 11 de abril
-Benjamín Aceval vs. General Caballero JLM
Estadio: Isidro Roussillón.
Hora: 10:00.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: Juan Mendoza y Jorge Gómez.
Cuarto árbitro: José Franco.
-Sportivo Carapeguá vs. 3 de Noviembre
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Hora: 10:00.
Árbitro: Gedidías Zacarías.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Digno Salinas.
Cuarto árbitro: Juan Jara.
Domingo 12 de abril:
-Tacuary FBC vs. Resistencia SC
Estadio: Enrique Soler.
Hora: 10:00.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Derlys González y Jesús Alcaraz.
Cuarto árbitro: César Rolón.
-12 de Junio VH vs. Fernando de la Mora
Estadio: Facundo De León Fossati.
Hora: 10:00.
Árbitro: Blas Medina.
Asistentes: César Caballero y César Silva.
Cuarto árbitro: Basilio Jara.
Lunes 13 de abril
-Encarnación FC vs. Deportivo Santaní
Estadio: ueno Villa Alegre.
Hora: 17:00.
Árbitro: Juan López.
Asistentes: Víctor Dávalos y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
-Deportivo Capiatá vs. Paraguarí AC
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 19:30.
Árbitro: Marcos Galeano.
Asistentes: Rodrigo Mendieta y Noel Duarte.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.