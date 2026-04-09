Jueces para la segunda fecha de la Intermedia

Este jueves, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina que se hará cargo de los encuentros correspondientes a la segunda jornada de la Intermedia.

Ya están designados los árbitros.

La segunda fecha de la Intermedia se pone en marcha el viernes y este día, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la nómina de jueces que estarán en esos encuentros.

Fecha 2 - Intermedia

-Atlético Tembetary vs. Guaireña FC

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 17:00.

Árbitro: Fernando Villalba.

Asistentes: Francisco Ramos y Carlos Valdovinos.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

-Independiente CG vs. Sol de América

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 19:30.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Aníbal Esteche y Ricardo Ortiz.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Sábado 11 de abril

-Benjamín Aceval vs. General Caballero JLM

Estadio: Isidro Roussillón.

Hora: 10:00.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Juan Mendoza y Jorge Gómez.

Cuarto árbitro: José Franco.

-Sportivo Carapeguá vs. 3 de Noviembre

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Hora: 10:00.

Árbitro: Gedidías Zacarías.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Digno Salinas.

Cuarto árbitro: Juan Jara.

Domingo 12 de abril:

-Tacuary FBC vs. Resistencia SC

Estadio: Enrique Soler.

Hora: 10:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Derlys González y Jesús Alcaraz.

Cuarto árbitro: César Rolón.

-12 de Junio VH vs. Fernando de la Mora

Estadio: Facundo De León Fossati.

Hora: 10:00.

Árbitro: Blas Medina.

Asistentes: César Caballero y César Silva.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Lunes 13 de abril

-Encarnación FC vs. Deportivo Santaní

Estadio: ueno Villa Alegre.

Hora: 17:00.

Árbitro: Juan López.

Asistentes: Víctor Dávalos y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

-Deportivo Capiatá vs. Paraguarí AC

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 19:30.

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

