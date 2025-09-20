20 sept. 2025
Torneo Clausura

Victoria del Canario con hechos insólitos en otra épica remontada

Recoleta FC superó a Atlético Tembetary por 3-1, con 10 hombres y gracias a un gol en contra de Juan Rodrigo Rojas. Es el segundo partido al hilo que el Canario remonta el marcador.

Septiembre 20, 2025 06:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Amor propio de los futbolistas de Recoleta que tras perder 0-1 culminaron ganando por 3-1.

Foto: Copa de Primera

¡Lo volvió a hacer! Así como en la jornada 12, Recoleta sufría el tanto en de apertura y luego termina imponiéndose para enviar un claro mensaje: continuar en Primera División.

El primer tiempo fue muy friccionado, trabado y estudiado por ambos equipos. Sin embargo, sobre el final llegó el grito sagrado por parte de la visita, el Rojiverde por intermedio de Alan Gómez (45+2').

Nadie imaginaba que en la complementaria, se iba a disputar un partido con muchos condimentos, algunos hasta de tinte insólitos. A los 51' Wilfrido Báez comenzaba lo que sería una nueva remontada.

De no creer, toda la experiencia de Gonzalo Falcón para cometer un error de torneo de barrio: Cuando corría 77 minutos, Falcón manoseó la parte posterior de Sebastián Olmedo, esta acción fue denunciada por el jugador afectado y confirmada por el VAR para su posterior expulsión del campo de juego. Una irresponsabilidad del portero argentino.

Tembetary con un jugador de ventaja salió a buscar el tanto a favor, con más empuje que buen fútbol. Hasta que llegó el momento infortunado. Rodrigo Rojas en su afán de llegar a la marca empuja el balón hacia su portería y convierte en contra el gol para Reco, a los 85'. Posteriormente a los 90+4' de tiro libre, Alejandro Silva sentenció a favor del equipo canario.

De esta manera, el Rojiverde va dilatando sus chances de permanencia, mientras que General Caballero de Mallorquín sufre el triunfo de Recoleta que hasta aquí ha sumado 45 puntos en el año y va afianzado su continuidad en la categoría de honor.

Recoleta
