Con dientes apretados: Duelos decisivos por el título

Atractiva definición en dos frentes. Trinidense oficia de local en La Huerta de Libertad ante Cerro Porteño, mientras que Guaraní en La Arboleda, enfrenta a Libertad, de cara a la recta final del Clausura y en la lucha a la par por el título de campeón 2025.

Ambos compromisos arrancan a las 18:00 y si bien azulgranas y aurinegros llegan con misma cantidad de puntos, la ventaja deportiva es del Ciclón ya que venció al Indio en los dos enfrentamientos.

En ambos campos se presagia una gran fiesta, con mayor entusiasmo de los de Barrio Obrero, ya que en la fecha anterior consolidaron la ventaja deportiva con victoria sobre el Aborigen por 1-0, por lo que depende de sí para cortar una sequía de 4 años sin consagraciones.

A su vez el Legendario sufrió dos duros golpes en los últimos días, ya que luego de su tropiezo ante el Ciclón, quedó eliminado en semifinales de la Copa Paraguay, por lo que la apuesta total está en el campeonato Clausura.