Torneo Clausura

Olimpia buscará asegurar la Sudamericana

Olimpia recibe a General Caballero de JLM en busca del triunfo que le permita asegurar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Noviembre 08, 2025 
Por Redacción D10
General Caballero y Olimpia se medirß

El solitario encuentro de este sábado por la fecha 20 del torneo Clausura es el que protagonizarán Olimpia y el descendido General Caballero de JLM este sábado a las 18:00 en el estadio Erico Galeano.

El Decano precisa del triunfo para asegurar su participación en la próxima Copa Sudamericana. El General viene de lograr su histórico pasaje a la final de la Copa Paraguay, un mimo en medio de la tristezs por haber perdido la categoría.

Olimpia vs. General Caballero JLM

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 17:00

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

