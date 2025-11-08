Olimpia buscará asegurar la Sudamericana

El solitario encuentro de este sábado por la fecha 20 del torneo Clausura es el que protagonizarán Olimpia y el descendido General Caballero de JLM este sábado a las 18:00 en el estadio Erico Galeano.
El Decano precisa del triunfo para asegurar su participación en la próxima Copa Sudamericana. El General viene de lograr su histórico pasaje a la final de la Copa Paraguay, un mimo en medio de la tristezs por haber perdido la categoría.
Olimpia vs. General Caballero JLM
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 17:00
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Christian Sosa.