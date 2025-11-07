07 nov. 2025
Torneo Clausura

Venció Luqueño en entretenido juego

Sportivo Luqueño se impuso por 3 a 2 al Deportivo Recoleta luego de ir en desventaja.

Noviembre 07, 2025 08:53 p. m. • 
Por Redacción D10
Marcelo Pérez fuye la figura del encuentro, al anotar dos goles.

FOTO: SPORTIVO LUQUEÑO.

En siete minutos, Sportivo Luqueño cambió el rumbo de un partido que se le presentaba desfavorable en el marcador, y terminó ganando por 2-3 a Deportivo Recoleta en Itauguá, a pesar de que sufrió sobre el final para mantener la ventaja. Tras dos partidos sin ganar, vuelve así a la victoria el conjunto dirigido por Lucas Barrios.

El partido estuvo marcado por la expulsión, a los 31 minutos, del defensor Iván Piris, quien dejó con uno menos a Recoleta, pero esa diferencia no se notó en el primer tiempo. Tal es así que fue el equipo diezmado el que abrió el marcador. Fue a través de una fantástica jugada preparada en un tiro libro, cuando Alejandro Silva sirvió a Lucas González para definir ante la confusión de los defensores luqueños.

En el segundo tiempo, Luqueño fue más incisivo, pero recién cuando Recoleta sintió el rigor físico fue capaz Luqueño de nivelar y pasar también al frente. En solo siete minutos, Marcelo Pérez (de penal), Walter González con golpe de cabeza y otra vez Pérez, tras un contragolpe letal, pusieron al frente al equipo auriazul.

Recoleta demostró amor propio para ir en busca del empate, a pesar del poco tiempo sobrante. Logró descontar mediante Hernán Pérez, luego llevó peligro al arco de Alfredo Aguilar sobre los minutos finales, pero el resultado ya no se movió.

El ganador es 7°, a tres puntos del perdedor, que es 6° en la tabla.

Redacción D10
