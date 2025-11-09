09 nov. 2025
Torneo Clausura

Guaraní extiende su crisis y vuelve a fallarle a sus hinchas

Guaraní encadenó ante Libertad su tercera derrota de manera consecutiva y también perdió su condición de líder del torneo Clausura que ahora lo tiene a Cerro Porteño en lo más alto por un punto.

Noviembre 09, 2025 08:12 p. m. • 
Por Redacción D10
G5WQf_iWMAAOs_w.jpg

Libertad derrotó a Guaraní en La Huerta.

@CopadePrimera

Guaraní confirmó su bajón en el tramo final de la temporada con su tercera derrota de manera consecutiva. Anteriormente ante Cerro Porteño que lo alcanzó en la cima, ante 2 de Mayo por las semifinales de la Copa Paraguay y ahora ante Libertad que lo sacan de lo más alto de la clasificación del torneo Clausura.

Agustín Manzur a los 52 minutos de la primera parte, desde el punto penal, abrió la cuenta para Guaraní. Pero Libertad lo dio vuelta con tantos de Hugo Fernández, también de penal, y Robert Rojas al minuto 88. El VAR anuló dos goles del Legendario, el primero de Derlis Rodríguez y el segundo de Fernando Fernández.

Victoria de Libertad por 2-1 ante Guaraní. El Indio cae al segundo lugar con 39 unidades y Libertad trepa en el noveno puesto con 23 puntos.

La próxima fecha, la penúltima del torneo Clausura, Guaraní visitará al descendido General Caballero de JLM y Libertad visitará a Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco.

Guaraní Libertad Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G5MD88fXEAA2AKb.jpg
Torneo Clausura
Venció Luqueño en entretenido juego
Sportivo Luqueño se impuso por 3 a 2 al Deportivo Recoleta luego de ir en desventaja.
Noviembre 07, 2025 08:53 p. m.
 · 
Redacción D10
G4SbWA9WgAAh89H.jpeg
Torneo Clausura
Para mejorar el promedio 2026
Noviembre 07, 2025 07:11 a. m.
 · 
Redacción D10
guaraní 2 de mayo_64040453.jpg
Torneo Clausura
Todas las fichas en el Clausura
Noviembre 07, 2025 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20250131-WA0122.jpg
Torneo Clausura
Cambio de escenario para el juego entre Trinidense y Cerro Porteño
El compromiso que está programado para el domingo 9 de noviembre, a las 18:00, se disputará en La Huerta del Club Libertad.
Noviembre 03, 2025 05:52 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-02 at 10.13.22 PM.jpeg
Torneo Clausura
Simultaneidad en la fecha 20
El Consejo Divisional Profesional programó la antepenúltima jornada del torneo Clausura 2025.
Noviembre 03, 2025 08:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Ameliano vs Luqueño.jfif
Torneo Clausura
Agónico triunfo de la “V” ante Luqueño en Itauguá
Ameliano aprovechó su momento en el partido para ganar la pulseada ante Sportivo Luqueño. Los puntos son importantes pensando en la clasificación a la Sudamericana y además la tabla del acumulativo para el 2026.
Noviembre 02, 2025 07:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más