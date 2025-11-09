Guaraní extiende su crisis y vuelve a fallarle a sus hinchas

Guaraní confirmó su bajón en el tramo final de la temporada con su tercera derrota de manera consecutiva. Anteriormente ante Cerro Porteño que lo alcanzó en la cima, ante 2 de Mayo por las semifinales de la Copa Paraguay y ahora ante Libertad que lo sacan de lo más alto de la clasificación del torneo Clausura.

Agustín Manzur a los 52 minutos de la primera parte, desde el punto penal, abrió la cuenta para Guaraní. Pero Libertad lo dio vuelta con tantos de Hugo Fernández, también de penal, y Robert Rojas al minuto 88. El VAR anuló dos goles del Legendario, el primero de Derlis Rodríguez y el segundo de Fernando Fernández.

Victoria de Libertad por 2-1 ante Guaraní. El Indio cae al segundo lugar con 39 unidades y Libertad trepa en el noveno puesto con 23 puntos.

La próxima fecha, la penúltima del torneo Clausura, Guaraní visitará al descendido General Caballero de JLM y Libertad visitará a Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco.