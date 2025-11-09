Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
09 nov. 2025
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Clausura
Guaraní vs. Libertad: Paso a paso
Guaraní recibe a Libertad desde las 18:00 en el estadio La Arboleda por la fecha 20 del torneo Clausura buscando reencontrarse con el triunfo y seguir en su lucha por el título.
Noviembre 09, 2025 04:55 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Guaraní y Libertad se medirán en La Arboleda de Trinidad.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Guaraní
Libertad
Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Todas las fichas en el Clausura
Noviembre 07, 2025 07:06 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Cambio de escenario para el juego entre Trinidense y Cerro Porteño
El compromiso que está programado para el domingo 9 de noviembre, a las 18:00, se disputará en La Huerta del Club Libertad.
Noviembre 03, 2025 05:52 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Simultaneidad en la fecha 20
El Consejo Divisional Profesional programó la antepenúltima jornada del torneo Clausura 2025.
Noviembre 03, 2025 08:41 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Agónico triunfo de la “V” ante Luqueño en Itauguá
Ameliano aprovechó su momento en el partido para ganar la pulseada ante Sportivo Luqueño. Los puntos son importantes pensando en la clasificación a la Sudamericana y además la tabla del acumulativo para el 2026.
Noviembre 02, 2025 07:48 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Duelo por la ilusión internacional
Luqueño vs. Ameliano será el primer partido (17:30) de la jornada dominguera de la Copa de Primera que se disputará en el ueno Luis Salinas en la ciudad de Itauguá.
Noviembre 02, 2025 08:38 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Cerro Porteño-Guaraní: Duelo decisivo
Cerro Porteño recibe hoy a Guaraní, en duelo clave en la lucha por el título del Clausura. Se espera un marco imponente de La Nueva Olla.
Noviembre 02, 2025 08:31 a. m.
·
Redacción D10
Carga Más