18 nov. 2025
Fútbol Internacional

Irak vence a Emiratos en el minuto 107 e irá a la repesca

Irak irá a la repesca del Mundial 2026 después de vencer este martes por 2-1 a la de Emiratos Árabes Unidos con un gol de penal en el minuto 107 del partido de vuelta por el cupo que otorga la Confederación Asiática.

Noviembre 18, 2025 03:44 p. m. • 
Por Redacción D10
IRAK.jpg

Irak desata la locura en el último minuto.

Foto: Gentileza

La selección de Irak irá a la repesca del Mundial 2026 después de vencer este martes por 2-1 a la de Emiratos Árabes Unidos con un gol de penal en el minuto 107 del partido de vuelta por el cupo que otorga la Confederación Asiática (AFC) disputado en el Basra International Stadium, tras el 1-1 de la ida.

El equipo emiratí salió dispuesto a plantar cara y no amedrentarse al jugar como visitante. En una presión en campo iraquí, Bruno estuvo a punto de hacer el 0-1 en el minuto 5 después de una falta de entendimiento del guardameta Jalal Hachim y el defensa Akam Hashem.

Con los emiratíes controlando más el balón y elaborando el juego con más paciencia, el delantero Caio Lucas tuvo una ocasión clarísima en el minuto 35, pero su disparo salió por encima de la portería de Hachim.

En la segunda parte, Caio Lucas volvió a plantarse solo ante la portería de Irak y firmó el 0-1 en el minuto 52. Con Emiratos en plena euforia, Marcus Barbosa Meloni pudo hacer el 0-2 al minuto siguiente, pero su zapatazo desde fuera del área se estrelló en un poste.

Las ocasiones espolearon a la selección de Irak, que, apoyada por su público, consiguió la igualada en el minuto 66 con un cabezazo de Meme que rebotó en la defensa emiratí tras una falta sacada desde el flanco izquierdo por Amir Al Ammari.

En el minuto 83, Meme tuvo en sus botas el 2-1, pero alargó su último toque en una situación de uno contra uno ante el veterano portero Khalid Eisa. Justo en la jugada posterior, Caio Lucas marcó con un precioso disparo picado, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego.

En el tiempo añadido, Meme volvió a tener una gran oportunidad, pero empujó el balón en el área pequeña por encima de la meta de Emiratos Árabes Unidos.

Cuando el empate parecía asegurado, el centrocampista emiratí Yahia Nader tocó el balón con una mano dentro del área y cometió penalti.

Al Ammari anotó la pena máxima en el minuto 107 y desató la locura en las gradas del Basra International Stadium.

De esta forma, Irak irá a la repesca internacional de marzo a través del cupo asiático con la esperanza de volver a estar en otra Copa del Mundo, tras su única participación en 1986. EFE

Fútbol Internacional Irak Emiratos Árabes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Xavi Simons
Fútbol Internacional
Países Bajos golea a Lituania y accede invicta al Mundial
Países Bajos culminó la fase de clasificación al Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, con una victoria este lunes ante Lituana por 4-0 y finalizó de manera invicta su andadura en el grupo G.
Noviembre 17, 2025 06:52 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-17 at 18.12.28.jpeg
Fútbol Internacional
Paraguay vs. México: Estadísticas e historial
Las selecciones de Paraguay y México aumentarán este martes los números de las estadísticas con un nuevo enfrentamiento en San Antonio, Texas.
Noviembre 17, 2025 06:17 p. m.
Carlos Coronel
Fútbol Internacional
El portero Carlos Coronel tendría destino blanco y negro
Carlos Coronel, portero paraguayo, ya no seguirá en el New York Red Bulls, después de varias temporadas y en el fútbol guaraní podría estar su destino. Olimpia y Libertad serian opciones.
Noviembre 17, 2025 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
mbappe.jpg
Fútbol Internacional
Mbappé y PSG se reclaman mutuamente más de 200 millones
Kylian Mbappé y su antiguo club el París Saint-Germain (PSG) se reclamaron este lunes mutuamente sumas astronómicas de 263 y 240 millones de euros, respectivamente, en la vista que se celebró este lunes en el Tribunal laboral de París por el litigio que les enfrenta por unos salarios pendientes de 55 millones que reclama el actual delantero del Real Madrid.
Noviembre 17, 2025 03:34 p. m.
 · 
Redacción D10
rroiub.jpg
Fútbol Internacional
El exfutbolista Robinho es transferido de prisión
El exfutbolista brasileño Robinho, en prisión por una violación grupal a una mujer ocurrida en Italia en 2013, fue transferido este lunes desde un penal conocido como “el presidio de los famosos” a otra cárcel, a pedido de sus abogados, informaron fuentes judiciales.
Noviembre 17, 2025 02:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlo Ancelotti
Fútbol Internacional
Ancelotti: “Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial”
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña de fútbol, afirmó este lunes que Neymar Jr, delantero del Santos, está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial 2026 con Brasil, en la víspera del encuentro amistoso que disputarán en Lille (Francia) ante Túnez.
Noviembre 17, 2025 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más