17 dic. 2025
Guaraní

Víctor Bernay: “Me identifico con el modelo de gestión del club”

Víctor Bernay, entrenador del club Guaraní, ya planifica lo que será la temporada 2026.

Diciembre 17, 2025 11:45 a. m.
fsfsd.jpg

Emilio Daher, presidente de Guaraní, saluda a Víctor Bernay.

Guaraní, vicecampeón del torneo Clausura 2025, se prepara para lo que será la temporada 2026, donde tendrá participación internacional, ya jugará la Copa Libertadores de América desde la primera fase.

Víctor Bernay, entrenador legendario, en charla con Unicanal, valoró el trabajo que viene realizando el club y aseguró que se siente muy identificado con el modelo implementado.

“Estoy muy contento con el modelo de gestión que tiene el club, nosotros debemos trabajar para exportar jugador, competir y buscar ser campeón”, indicó.

También valoró el potencial que tiene el futbolista paraguayo y el crecimiento en cuanto a infraestructura para un mejor desarrollo. “Estamos evolucionando en gran medida”, agregó.

En cuanto a refuerzos y bajas, la dirigencia y el cuerpo técnico siguen trabajando para definir contratos.

Guaraní Víctor Bernay Fútbol paraguayo
Más contenido de esta sección
Bernay.jpg
Guaraní
El DT Bernay evalúa quiénes van a seguir
Víctor Bernay continúa al frente del plantel de Guaraní y ya planifica el 2026.
Diciembre 04, 2025 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Víctor Bernay
Guaraní
Víctor Bernay continúa en el Legendario
El presidente de Guaraní, Emilio Daher, confirmó la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Víctor Bernay.
Diciembre 02, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní
Guaraní
Víctor Bernay prueba el posible equipo base
Guaraní ultima detalles para enfrentar a Luqueño por la fecha 22 del Clausura.
Noviembre 29, 2025 08:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Derlis Rodríguez Guaraní.jpg
Guaraní
Rodríguez con la ilusión de campeonar
Guaraní se encuentra ilusionado con el título del torneo Clausura 2025. Para concretar el objetivo deberá ganar ante Luqueño y esperar una ayuda de Atlético Tembetary, que le debe sacar puntos a Cerro Porteño.
Noviembre 27, 2025 08:08 a. m.
 · 
Redacción D10
580941574_18539106031011072_3912942966631437853_n.jpg
Guaraní
Guaraní no pierde la ilusión
Guaraní sigue con chances de coronarse campeón del fútbol paraguayo después de 9 años.
Noviembre 26, 2025 12:41 p. m.
Guaraní_64357523.jfif
Guaraní
Bernay inicia semana confiado en el título
Guaraní realizó su primer entrenamiento de cara a la última fecha del torneo Clausura 2025, a la que llega con posibilidades de ser campeón el próximo domingo.
Noviembre 26, 2025 09:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más