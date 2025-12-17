Víctor Bernay: “Me identifico con el modelo de gestión del club”

Guaraní, vicecampeón del torneo Clausura 2025, se prepara para lo que será la temporada 2026, donde tendrá participación internacional, ya jugará la Copa Libertadores de América desde la primera fase.

Víctor Bernay, entrenador legendario, en charla con Unicanal, valoró el trabajo que viene realizando el club y aseguró que se siente muy identificado con el modelo implementado.

“Estoy muy contento con el modelo de gestión que tiene el club, nosotros debemos trabajar para exportar jugador, competir y buscar ser campeón”, indicó.

También valoró el potencial que tiene el futbolista paraguayo y el crecimiento en cuanto a infraestructura para un mejor desarrollo. “Estamos evolucionando en gran medida”, agregó.

En cuanto a refuerzos y bajas, la dirigencia y el cuerpo técnico siguen trabajando para definir contratos.