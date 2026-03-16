16 mar. 2026
Guaraní

Víctor Bernay dejó de ser técnico de Guaraní

Este lunes, a través de sus cuentas en redes sociales, Guaraní informó que el argentino Víctor Bernay dejó de ser el entrenador del equipo.

Marzo 16, 2026 11:28 a. m. • 
Por Redacción D10
Victor Bernay

Víctor Bernay ya no está en Guaraní.

Foto: Gentileza.

El argentino Víctor Bernay dejó de ser el entrenador de Guaraní, cargo donde estuvo desde el 4 de junio de la temporada pasada. Los malos resultados hicieron que el estratega de 55 años se alejara del puesto aurinegro.

A través de sus cuentas en redes sociales, Guaraní le agradeció por “su compromiso, profesionalismo y dedicación durante su etapa en la institución”. Además, la entidad le deseó “éxitos en sus próximos desafíos.”

Con Víctor Bernay, Guaraní estuvo muy cerca de conquistar el Torneo Clausura 2025, pero cayó en las últimas fechas, lo que permitió que Cerro Porteño lo superara en puntaje para levantar el título.

En esta campaña, la escasa cosecha de puntos, la eliminación prematura de la Copa Libertadores, y un funcionamiento no acostumbrado del equipo, influyeron en la salida de Víctor Bernay.

Guaraní Víctor Bernay
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