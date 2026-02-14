14 feb. 2026
Otros Deportes

Vibrante inicio de las Eliminatorias del Nacional en el fútbol de salón

Con cuatro juegos y el lema “Disfrutemos sin violencia”, impulsado por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, se puso en marcha la etapa clasificatoria, rumbo a las finales de “Caaguazú 2026".

Febrero 14, 2026 03:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Juan Luis Gamarra.jpg

Juan Luis Gamarra, presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón.

Con cuatro compromisos se puso en marcha la etapa de Eliminatorias para el 53° Campeonato Nacional de mayores de fútbol de salón “Caaguazú 2026”. La jornada inaugural se vivió en el Polideportivo Departamental de Villa Hayes.

Con presencia del abogado Juan Luis Gamara, presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón y miembros del comité ejecutivo junto a autoridades locales, se realizó el acto inaugural del certamen clasificatorio para el Nacional de Caaguazú 2026.

Con el lema “Disfrutemos sin violencia”, la Federación Paraguaya busca erradicar los inconvenientes de siempre en los escenarios deportivos de nuestro país en esta disciplina deportiva.

En el Grupo 1, en la zona de Bajo Chaco, Villa Hayes superó a Limpio por 5 a 3, en juego que marcó el arranque de la competencia Los goles para el elenco albiverde: Rodrigo Ayala 2, Rodolfo Román, Julio Rodas y Ariel árate. Descontaron para los limpeños: Santiago Escurra en tres oportunidades.

Por la misma serie, Remansito como local empató por 2-2 contra Benjamín Aceval. Fecha libre correspondió al equipo de Cerrito.

En el Grupo 2, en el estadio Nicolás Leoz, Itauguá e Ypacaraí empataron 1-1. Mientras que, en Lambaré en su reducto impuso en gran reacción a Capiatá por 4-3. Fecha libre: Mariano Roque Alonso.

El compromiso por el Grupo 6 entre San Pedro del Ycuámandyyú y Santa Rosa del Aguaray no se disputó por las malas condiciones del tiempo, y la reprogramación se cumplirá este sábado 14 desde las 21:00. Libre en esta serie: Santaní.

Son 45 las federaciones que pugnan por 20 cupos. Ya clasificados por organizadores: Caaguazú, Pastoreo, Oviedo y Repatriación.

