José Fernández busca cumplir un sueño y apela a la solidaridad

José Fernández es estudiante del Centro Educativo Campo Verde y a sus 15 años tiene una magnífica oportunidad deportiva que podría marcar su futuro en el tenis de mesa, deporte que practica hace más de 8 años, su inicio fue a los 7 años.

Fernández actualmente juega por el club de tenis de mesa Spín de la ciudad de Asunción y gracias a su buen desempeño en varios torneos quedó seleccionado para disputar el Sudamericano de tenis de mesa que se va a realizar en la ciudad de Chapecó, en el vecino país, en Brasil que se va a realizar del 28 de marzo al 4 de abril.

A José sus amigos le llaman Joju y en charla con D10 hizo un llamado solidario para poder costear los gastos del viaje y los viáticos.

“Esta oportunidad es como un sueño y espero que se haga realidad. Desde los 7 años estoy practicando este deporte. Será una experiencia nueva, salir de mi país para competir. Soy consciente que los contrincantes serán difíciles, pero estoy motivado en dar lo mejor y representar con altura al Paraguay”, sostuvo.

SOLIDARIDAD. José y su familia confían en poder conseguir los recursos necesarios para el viaje y los viáticos para la competencia, mediante las colaboraciones y para ello habilitó una cuenta de la Cooperativa Mburicao para las transferencias: El alias es celular 0961995168, a nombre de María Del Carmen Acosta. Alias: 0961995168 María Del Carmen Acosta.