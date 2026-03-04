La Albirroja va por el título continental

La Selección Paraguaya de fútbol de playa mide a Brasil en el marco de la final de la Conmebol Evolución de fútbol de playa 2025.

El compromiso será en la playa de Ensenada de Guarujá, San Paulo, los días sábado 7 y domingo 8 de marzo en los horarios: 14:00 en juvenil Sub 20 y 16:00 en la Absoluta.

La Albirroja arriba al compromiso como ganador de la Zona Sur, mientras que Brasil lo hace como el monarca de la Zona Norte.

El equipo paraguayo busca el tetracampeonato, ya que consiguió los éxitos de manera sucesiva en los torneos del 2022, 2023 y 2024.