Vera: “Se respira lo que es el Mundial”

El ex jugador de la Selección Paraguaya, Enrique “Rambert” Vera, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande y dio unas impresiones sobre las obras inauguradas en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané. El legendario jugador, autor de un tanto en la Copa del Mundo de Sudáfrica, afirmó además que se vive un ambiente mundialista en todas partes.

“Creo que el lugar está hermoso, instalaciones increíbles como se merece nuestra selección, nuestros jugadores. Muchos recuerdos, hermosos recuerdos, disfrutando el momento y lo hermoso que está el hotel para que los muchachos puedan aprovechar y así hacer un gran mundial”, expresó el ex volante en la 1080 AM.

Vera exteriorizó su satisfacción al ver lo que están viviendo los jugadores del plantel actual, reconociendo todo el sacrificio y lo que tuvieron que pasar para llegar hasta este punto. Por otra parte, destacó también el ambiente que vive el país, a días del debut de Paraguay.

“Se siente en las calles, la gente ya vende las camisetas, los chicos que se ponen la camiseta en el colegio, en todos lados. Ya se siente y se respira lo que es el mundial. Todos estamos muy contentos por eso”, tiró.

Paraguay se prepara para lo que será su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El estreno será el próximo 12 de junio, desde las 22.00, frente al combinado norteamericano.