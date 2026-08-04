04 ago 2026
Copa Sudamericana

Venta de entradas para Olimpia vs. Vasco da Gama

Olimpia dio a conocer los detalles de precios y venta de entradas para el partido ante Vasco da Gama en Sajonia por Copa Sudamericana.

Agosto 4, 2026 12:07 p. m.
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La última vez que jugaron Olimpia le ganó 3-1 al Vasco.

Foto: Renato Delgado - Última Hora.

Olimpia, que viene de lograr su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 tras golear por 5-0 a Rubio Ñu en el Defensores del Chaco, ya palpita de a poco lo que será el cruce ante Vasco da Gama de Brasil por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Este martes, el club franjeado informó que ya está disponible la venta de boletos para los socios al día para el duelo de local ante Vasco que será el próximo jueves 20 de agosto en Sajonia desde las 19:00.

Todos los menores de edad abonarán la totalidad de sus entradas y los socios la pueden adquirir a mitad de precio a través de Tuti.com.py. La venta a todo público será recién desde este jueves 6 de agosto.

Vale remarcar que la ida será el 13 de agosto en Brasil.

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Olimpia Vasco da Gama Copa Sudamericana
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