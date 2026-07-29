Nacional, Arias y Bava, fuera de la Sudamericana

Los tempraneros goles de Maximiliano Gamez (m.11) y Maximiliano Silvero (m.31) hicieron creer al ‘Bolso’ que la épica de revertir el resultado era posible, pero un tanto De Santiago López (m.81) sobre el final sentenció la clasificación del equipo local.

Ante un estadio José Dellagiovanna con su aforo completo y con medidas de seguridad extremas por los hechos de violencia en el partido de ida, Tigre pudo hacer valer la victoria por goleada en la ida y ahora se medirá con el también uruguayo Montevideo City Torque en la próxima instancia.

El partido comenzó con un equipo visitante que salió a buscar un rápido gol que le permitiera volver a creer y lo consiguió en el minuto 11 cuando una mala entrega de Gonzalo Martínez le dejó la pelota a Maximiliano Gómez que, luego de girar sacó un remate cruzado que dejó sin reacción a Felipe Zenobia.

Nacional no se detuvo y veinte minutos después un centro rasante encontró a Maximiliano Silvero para volver a empujar el balón a la red para, luego de una revisión VAR, convalidar el segundo de la visita.

En el inicio del segundo tiempo el que entendió el partido y le dio tiempos de descanso a sus compañeros fue Gonzalo Martínez, que se transformó en eje de Tigre.

En el minuto 64 el propio Martínez puso un pase filtrado para Ignacio Russo que al pisar el área en velocidad sacó un remate cruzado que Santiago López empujó a la red en posición adelantada que sancionó la revisión VAR.

Sin embargo, en el minuto 81 otro pase al vacío, en este caso de Nahuel Banegas encontró a Santiago López lanzado para una definición certera de Santiago López para marcar su primer gol con ‘el Matador’ y sentenciar la clasificación con el 4-2 global.

Desde allí Nacional no encontró la forma de volver a descontar pese a una última rotación de jugadores con los ingresos de Pavel Núñez y Santiago Silva, mientras Tigre se dedicó a dejar pasar el tiempo y festejar la clasificación con su público.

Nacional ahora se quedará solo con las competencias domésticas en Uruguay, mientras Tigre se enfrentará con Montevideo City Torque en los octavos de final de esta Copa Sudamericana.