29 jul 2026
Copa Sudamericana

Santos avanza a octavos de la Sudamericana

Miguelito y ‘Gabigol’ se disfrazaron este martes de Neymar y remontaron en casa ante Universidad Central de Venezuela (4-2) para clasificar al Santos brasileño a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirá con el Macará ecuatoriano.

Julio 29, 2026 08:03 a. m. • 
Por Redacción D10
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El cuadro brasileño avanzó a los octavos de final.

Foto: @SantosFC

El mediapunta boliviano marcó antes del descanso un gol que hubiera firmado el mismísimo ‘Ney’, hoy suplente, y que sirvió para neutralizar el tempranero tanto de Ramón Sosa a los 18 segundos del pitido inicial.

Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, tras desperdiciar varias ocasiones, dio la vuelta al marcador de cabeza en el inicio de la segunda mitad. Otro Gabriel, de apellido Menino, sentenció en el minuto 65. Gonzalo Mottes recortó para los venezolanos en el 72 y Rony puso la guinda para los locales en el tiempo de descuento.

Con la tranquilidad de los tres goles de ventaja conseguida en el partido de ida (1-4) y en medio de la enésima polémica con Neymar y su supuesta bronca a los jóvenes del vestuario el pasado sábado en el partido de Liga contra Chapecoense, el Santos empezó aletargado.

No habían pasado ni 20 segundos desde el inicio, cuando Adonis Frías intentó conectar con su portero con un pase cortísimo que se quedó en tierra de nadie y fue una asistencia de lujo para Sosa.

El camisa 10, solo ante Brazão, definió con maestría. La remontada ya no era un sueño lejano, era una realidad.

Los locales reaccionaron de manera errática. Tres fueras de juego en 20 minutos hasta que llegó la pausa de hidratación y Cuca ajustó las piezas.

Miguelito tomó nota y rápido puso a trabajar a Schiavone. El primer disparo del internacional boliviano desde el pico del área lo paró con dificultades el arquero visitante; el segundo fue para el fondo de la red.

La jugada se inició con un pase en profundidad de Menino. Miguelito recortó a Mottes y chutó al palo corto, a contrapié de Schiavone.

Insatisfecho, Cuca metió los primeros tres cambios en el descanso. Turno para Neymar, que pasó prácticamente inadvertido.

El conjunto paulista mejoró, aunque antes Sosa casi repite de falta directa. Brazão lo evitó con una estirada que casi lo lesiona.

Un aviso serio que se quedó en nada porque poco después Rollheiser conectó con Gabriel Bontempo, otro de los cambios del descanso, y este puso un centro que cabeceó Gabigol en el minuto 56.

Todo un alivio para el 9, que incluso pudo aumentar su cuenta particular de goles de no ser por la intervención del VAR para detectar un fuera de juego ajustado.

El exdelantero de Benfica e Inter de Milán también se topó con el palo, si bien el rechace lo cazó Menino para fusilar a placer.

Dos goles en nueve minutos y eliminatoria finiquitada. El remate poco ortodoxo de Mottes con el muslo a la salida de un córner solo maquilló el resultado.

Aún habría tiempo para el tanto de Rony, también de cabeza, en el descuento. 8-3 en el global de la eliminatoria y a pensar en el Macará.

Copa Sudamericana Santos Fútbol Internacional
Redacción D10
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