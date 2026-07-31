31 jul 2026
Copa Sudamericana

Los penales salvan a Boca, que se las verá en octavos con el Recoleta

Boca Juniors venció este jueves por penales (3-4) al chileno O’Higgins, en el estadio El Teniente en Rancagua, y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en los que se medirá con el Deportivo Recoleta.

Julio 31, 2026 06:57 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Xeneize sufrió más de la cuenta para avanzar.

Foto: @BocaJrsOficial

El encuentro terminó con la llave igualada al final de los 90 minutos, tras el triunfo por 1-0 de O’Higgins, con un gol de Francisco González en el minuto 72, que niveló tras la victoria por la mínima de los Xeneizes, la semana pasada en Buenos Aires.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena avanzaron en una tanda de penales en la que los Celestes erraron dos tiros con las ejecuciones del uruguayo Thiago Vecino y Luis Pavez, mientras que por el cuadro argentino falló Tomás Aranda.

El verdadero duelo comenzó a partir de los últimos veinte minutos del partido, luego de que en el primer tiempo, y buena parte de la segunda mitad, ninguno de los equipos logró claridad en sus ataques con una dinámica en la que Boca Juniors arrancó con mayor dominio.

Los rancagüinos con problemas para manejar la pelota tuvieron la más clara con un cabezazo del zaguero Miguel Brizuela, en el minuto 66, en un tiro libre.

Y Boca respondió con una jugada individual de Aranda, quien galopó en contrataque y definió con un remate desviado, que pasó cerca del palo izquierdo del meta ecuatoriano Omar Carabalí.

Las dos mejores jugadas para ambos equipos reavivaron el partido, que ganó emoción y permitió al cuadro de Lucas Bovaglio marcar el 1-0 con un remate de González, al minuto 72, que igualó el marcador global de la serie para ir a la tanda de penales.

Los ataques en los arcos aumentaron en busca de la clasificación, por Boca Leonel Flores estrelló una pelota en el poste al 77, mientras el delantero uruguayo de O’Higgins Thiago Vecino cabeceó a las manos del meta Álvaro Montero, además de dos salvadas de Carabalí sobre el final ante remates de Aranda.

Copa Sudamericana Boca Juniors Recoleta
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